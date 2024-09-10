В Балтию с концертом возвращается всемирно известная группа Imagine Dragons

Шестой студийный альбом ансамбля Loom вышел в июне 2024 года, он обращен к темам изменений и самосозерцания. Альбом был тепло принят как фанатами, так и критиками. "Imagine Dragons взлетели еще выше, чем раньше", - хвалит их Billboard. "Спустя десять лет после своего прорыва рокеры из Лас-Вегаса по-прежнему создают настоящие хиты, выступают при полных залах и затеяли долгую игру в стиле U2".

Солист группы Дэн Рейнольдс рассказывает, что Loom для него - глубоко личный проект, отражающий серьезные перемены в его жизни. "Мне очень нравится слово loom", - говорит он. Это слово можно перевести и как "довлеть", и как "мерещиться". Также loom означает ткацкий станок.

"Я всегда думал, что это (loom) что-то плохое, что ждет нас впереди, но в действительности это может быть что угодно - как плохое, так и хорошее. Мне нравится также, что у слова loom много значений, включая ткацкий станок - нечто объединяющее эти фрагменты в красивое целое", - пояснил Рейнольдс в своем недавнем интервью. "В моей жизни многое изменилось. Я только что вышел из отношений, которые длились десять лет, и, наверное, это и есть основная тема Loom. Это действительно альбом об отношениях - об их начале и конце и том, что значит сосуществование и поиски счастья".