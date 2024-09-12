Концерт Guano Apes в Риге перенесен из-за болезни участника

Известно, что заключительный концерт тура, запланированный в Риге, переносится на осень 2025 года. Представители группы намерены объявить новые даты тура (включая концерт в Риге) в течение ближайших двух недель.

На данный момент известно, что концерт по-прежнему пройдет в "Арена Рига" и скорее всего в конце ноября 2025 года.

Официальное заявление группы, опубликованное для СМИ:

"Нам приходится чрезвычайно тяжело, но мы должны сообщить вам, что наш концертный тур The Monkey Tour, к сожалению, приходится отложить из-за болезни. Мы старались сделать все, чтобы этот почти аншлаговый тур прошел по плану, но здоровье на первом месте.

Нам очень грустно, и вам, скорее всего, тоже. Мы знаем, что наша публика так долго ждала этого тура, и нам хотелось подарить каждому незабываемое шоу. К сожалению, на этот раз мы не можем выступить на 100%, и ни один процент нашей работы в другом или меньшем формате не оправдает ваших ожиданий.

Мы прилагаем все усилия, чтобы запланировать новые даты и сообщим вам об этом как можно скорее. Вы, конечно, можете себе представить, что такое изменение графика - это не может быть сделано в одночасье. Пожалуйста, проявите терпение и спасибо за вашу поддержку. Ваши купленные билеты, конечно же, будут действительны и на вновь объявленные даты".

Все приобретенные билеты будут действительны для посещения концерта в новую дату. Чтобы предоставить всем фанатам одинаковые условия для принятия решения и наилучшие впечатления, заявка на возврат средств за купленные билеты будет объявлена ​​централизованно вместе с объявлением новой даты концерта.

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