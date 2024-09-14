Хотя Ладожское озеро находится недалеко от финской границы, Иверсен утверждает, что оно - наиболее незащищенная для России территория, чем любое место в Балтийском море. Кроме того, корабли здесь легче защитить зенитными ракетами и истребителями.

"В потенциальной войне с НАТО для России было бы важно постараться максимально защитить свой потенциал дальнего радиуса действия", - резюмирует Иверсен.

Пусковые установки корветов "Буян-М" способны запускать ракеты "Калибр-НК" с заявленным радиусом действия до 2600 километров. Эффективная дальность стрельбы, скорее всего, будет меньше, но ракеты все равно смогут достичь из Ладожского озера значительной части Европы.

Россия использовала ракеты "Калибр" в Украине и Сирии для уничтожения как военных, так и гражданских целей. В Украине они были выпущены из Черного моря, в частности с корветов "Буян-М". Они также могут быть использованы в качестве ядерного оружия.

Согласно сообщениям, учения "Океан 2024" продлятся до понедельника.

По словам Иверсена, крупнейшие российские военные учения обычно проводятся на суше, но в этом году это "Океан 2024". Возможно, это связано с войной в Украине.

"Это позволит достаточно наглядно продемонстрировать силу Западу, поскольку российский флот, за исключением Черноморского флота, в войне участия не принимает", - говорит Иверсен.

По словам его словам, ожидается, что российский флот проведет учения со стрельбой в Балтийском море, а также противолодочные учения. Также будет осуществляться сотрудничество с российскими военно-воздушными силами.

В настоящее время в Балтийском море действуют несколько российских военных кораблей. Стратегические бомбардировщики Ту-22М также были замечены в Балтийском море в рамках учений.

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