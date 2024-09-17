"Да, завидуйте мне": экс-танцовщица A-Europa Сола обратилась к недоброжелателям

Сола опубликовала в Instagram видео, в котором демонстрирует свою фигуру в купальнике, добавив резкий текст: "Этот пост посвящен тем, кто подписан на меня и анонимно говорит обо мне всякую чушь, что я якобы толстая. Мой нынешний вес составляет 61,1 кг, что на пять-шесть килограммов меньше, чем до родов.

До родов мой вес колебался между 67 и 68 килограммами. Я бы хотела, чтобы все выглядели так в 45 лет.

Да, завидуйте мне, и это всегда проще сделать, чем начать что-то делать со своей фигурой. Желаю всего наилучшего тем, кто меня ценит, любит и уважает!".

Сола время от времени публикует фото из повседневной жизни, не стесняясь показывать свое тело. Еще в период ожидания сына она публиковала пикантные фото, демонстрируя свои формы и радуясь беременности.

Уже сообщалось, что Сола, которая также является матерью ребенка лидера группы Артура Дубокса, в начале этого года родила сына, которого назвала Ричардом.

Перед родами она рассказала, что собирается воспитывать ребенка одна, отметив, что не живет с биологическим отцом своего сына и не готова выйти замуж.

Напомним, у Солы и лидера A-Europa Артура Дубокса есть общая дочь Мишель. Дубокс и Авакян расстались в конце 2010 года - Сола уехала в Лондон, чтобы осуществить свою мечту о певческой карьере, а Артур один воспитывал их совместного ребенка в Латвии. Артур и Сола были в романтических отношениях на протяжении 10 лет.

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