Видео Зачем мальчик из-под Добеле выдумал, что его хотят похитить? Телеканал узнал ответ

Как гласила изначально распространенная информация, попытка похищения ребенка произошла в понедельник, 16 сентября, в 20:00 в Гардене Добельского края. Якобы ребенку предложили сесть в белый автомобиль - бусик, а когда он отказался, ему в лицо брызнули слезоточивым газом.

Однако уже 17 сентября в Госполиции сообщили TVNET, что информация не подтвердилась. Оказалось, что ребенок вместе с друзьями придумал эту ситуацию и таким образом хотел скрыть некие шалости.

Почему же мальчик выдумал такую историю?

Одна из семей рассказала программе Degpunktā телеканала TV3, что несколько детей играли с баллончиком со слезоточивым газом на детской площадке. Они случайно распылили содержимое, кому-то из них газ попал в лицо, и один из мальчиков, чтобы избежать ответственности, дома рассказал о попытке похищения. Родители ребенка немедленно отреагировали и подали заявление в полицию.

"Мы говорим родителям, чтобы они не отпускали своих детей одних по вечерам. Но приходят, дети приходят одни", - пожаловалась журналистам сотрудница местного магазина.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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