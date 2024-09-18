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Alexandra Nekrasova

Видео Зачем мальчик из-под Добеле выдумал, что его хотят похитить? Телеканал узнал ответ

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Государственная полиция. Иллюстративное фото
Государственная полиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

В социальной сети Facebook ранее распространились тревожные новости из Добельского края - поступила информация о попытке похищения девятилетнего мальчика. Как выяснила программа Degpunktā телеканала TV3, ребенок пытался скрыть от родителей, что вместе с друзьями играл с перцовым баллончиком.

Как гласила изначально распространенная информация, попытка похищения ребенка произошла в понедельник, 16 сентября, в 20:00 в Гардене Добельского края. Якобы ребенку предложили сесть в белый автомобиль - бусик, а когда он отказался, ему в лицо брызнули слезоточивым газом.

Однако уже 17 сентября в Госполиции сообщили TVNET, что информация не подтвердилась. Оказалось, что ребенок вместе с друзьями придумал эту ситуацию и таким образом хотел скрыть некие шалости.

Почему же мальчик выдумал такую историю?

Одна из семей рассказала программе Degpunktā телеканала TV3, что несколько детей играли с баллончиком со слезоточивым газом на детской площадке. Они случайно распылили содержимое, кому-то из них газ попал в лицо, и один из мальчиков, чтобы избежать ответственности, дома рассказал о попытке похищения. Родители ребенка немедленно отреагировали и подали заявление в полицию.

"Мы говорим родителям, чтобы они не отпускали своих детей одних по вечерам. Но приходят, дети приходят одни", - пожаловалась журналистам сотрудница местного магазина.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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