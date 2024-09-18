Фото и видео Молодой человек на Bolt Drive врезался в трамвай в Агенскалнсе

Госполиция сообщила, что в ночь на среду, 18 сентября, в 00:44 сотрудники правоохранительных органов получили информацию о дорожно-транспортном происшествии на улице Нометню в Риге.

Фото: Kristofs Girgensons/Facebook

Молодой человек, управлявший арендованным автомобилем Toyota, столкнулся с трамваем Škoda. В результате трамвай сошел с рельсов.

Фото: Kristofs Girgensons/Facebook

В результате аварии водитель и два пассажира автомобиля получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Видео: Съемки очевидцев

Очевидец происшествия рассказал, что в автомобиле Bolt Drive находились трое молодых людей. По его словам, водитель не соблюдал скоростной режим и двигался в неправильном направлении по улице с односторонним движением. Молодой человек также проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

Видео: Съемки очевидцев

Глава Bolt Drive в Латвии Эдвинс Кажокс заявил TVNET: "Нам известно об аварии с участием автомобиля совместного пользования Bolt Drive. В настоящее время мы сотрудничаем с Государственной полицией и предоставляем им всю имеющуюся у нас информацию. Учитывая активный процесс полицейского расследования, мы не можем давать дальнейших комментариев по поводу этого инцидента".

Как сообщили агентству LETA на предприятии Rīgas satiksme, трамвай, попавший в аварию, будет временно выведен из ежедневной эксплуатации, поскольку ему требуется ремонт: у него повреждена подвижная часть и требуется замена трамвайной секции. Транспортное средство было застраховано.

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