Подходит к концу среда, а это значит, что рабочая неделя перевалила за экватор. Сегодняшний день принес много интересных новостей, о самых важных из которых мы рассказываем в традиционной ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за среду, 18 сентября.
Главное за 18 сентября ⟩ Массовые взрывы раций у "Хезболлы", милый мурал в Агенскалнсе и когда наступит осень
Новости Латвии:
Обида за паспорт негражданина. Уверенность, что Рига - "русский город". Убеждение, что на Западе - "пропаганда только одной стороны". Вера в то, что России Латвию даже завоевывать не придется, она сама сдастся, так как Путина здесь ждут.
Это говорят люди из Латвии, которые зарабатывают в странах Запада и наслаждаются преимуществами демократического общества, однако ментально продолжают оставаться кто в Советском Союзе, кто в выдуманной России. Что скрывается за этой рационально необоснованной любовью к "русскому миру"? TVNET продолжает серию статей "Ждущие танков", пытаясь найти ответы вместе с ведущим исследователем Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньшем Капрансом.
Жизнь лиепайчанки Татьяны Гашуле оборвалась за неделю до ее 62-летия. Рак матки IV стадии по вине врача был диагностирован слишком поздно. Инспекция здравоохранения признала ущерб, нанесенный здоровью женщины, и выплатила из Фонда медицинских рисков (ĀRF) компенсацию в размере 43,5 тысячи евро. Для мужа Татьяны, Эгона Гашулиса, эти деньги не являются утешением. Он уже два года борется за то, чтобы акушера-гинеколога Ирину Лейтане, виновную в причинении тяжкого вреда здоровью его жены, отстранили от профессии и привлекли к уголовной ответственности. Безрезультатно. Врач продолжает принимать в Лиепайской региональной больнице.
Министерство финансов подало на рассмотрение в правительство информационный доклад о пересмотре доходов госбюджета и налоговой политики на 2025-2027 годы, который предусматривает изменения налогов на рабочую силу и компенсационные меры, сообщили агентству LETA в Минфине.
В социальной сети Facebook ранее распространились тревожные новости из Добельского края - поступила информация о попытке похищения девятилетнего мальчика. Как выяснила программа Degpunktā телеканала TV3, ребенок пытался скрыть от родителей, что вместе с друзьями играл с перцовым баллончиком.
Поскольку в обществе раскритиковали идею с официантом, который разносит напитки на заседаниях правительства, министры будут сами тратить время, чтобы сходить за кофе, пообещала премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе Rīta panorāma на Латвийском телевидении.
Подкомиссия по борьбе с теневой экономикой комиссии по бюджету и финансам Сейма предлагает обсудить возможность снижения ставки налога на микропредприятия (MUN). Об этом члены подкомиссии договорились во вторник, сообщает агентство LETA.
Температура воздуха постепенно понижается, и в конце этой недели в Латвии, возможно, начнется не только астрономическая, но и метеорологическая осень.
В Агенскалнсе, на улице Нометню, 18, создан новый мурал - это совместный проект художника и жителя Агенскалнса Эрика Цауне и местных жителей. На картине изображены знаковые постройки района и местная знаменитость - рыжий кот Персик, который также внимательно следил за работой художника в процессе написания картины. Местные жители уже с любовью называют фреску "Муррали" (Murrrāls).
В ночь на среду в рижском районе Агенскалнс произошла серьезная авария с участием трамвая и автомобиля Bolt Drive. TVNET связался с Госполицией, чтобы узнать подробности.
Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором в одном из магазинов Maxima среди полок с товарами бродит и блеет коза. TVNET+ связался с представителем магазина, чтобы узнать подробности инцидента.
Чтобы сбалансировать налоговый режим работающих и неработающих получателей пенсий всех видов с другими работающими людьми, Министерство финансов предлагает установить необлагаемый минимум для пенсионеров на уровне 1000 евро с 2025 года, сообщает агентство LETA.
Жителю Мадоны Янису 92 года. Недавно он трагически потерял свою подругу, которая заботилась о нем. Чтобы убедиться, что у пенсионера все хорошо, его навестили две соседки, однако увиденное шокировало их - Янис находился в беспомощном состоянии в антисанитарных условиях, сообщает передача 4. studija.
За рубежом:
Портативные рации, используемые ливанской вооруженной группировкой "Хезболла", начали взрываться в среду вечером на юге страны и в южных пригородах столицы Бейрута, сообщили агентству Reuters источник в органах безопасности и очевидец.
Мощный шторм "Борис", обрушившийся на Центральную Европу, достигает Италии — на большей части территории этой страны объявлены предупреждения о ливнях, сильном ветре и наводнениях.
В чем смысл обвинений сторонников Навального в адрес Ходорковского и его партнеров, почему войну в Украине нельзя останавливать сейчас и кому выгодно убеждать мир, что Ельцин выбрал Путина своим преемником сам. Об этом журналисты Rus.Postimees поговорили с журналистом Евгением Киселевым.
Вечером 17 сентября в Польше в аэропорту города Кракова был задержан украинский боксер Александр Усик. В настоящее время ситуация разрешилась и спортсмена отпустили.
Во Франции продолжается судебный процесс над мужчиной, который накачивал жену наркотиками и приглашал других насиловать ее. Сегодня главный обвиняемый впервые давал показания в суде и признал свою вину.
Пейджеры, которые использовала ливанская боевая группировка "Хезболла" и которые взорвались почти одновременно во вторник, были изготовлены в Тайване, но перед поставкой в Ливан их начинили взрывчаткой, пишет американская газета New York Times (NYT).
Мужчина, который более 30 лет назад приехал из Эстонии в Кыргызстан и потерял там свои документы, обратился к эстонскому посольству с просьбой о выдаче свидетельства о рождении. Это нужно ему, чтобы легализовать свое положение перед местными властями и подать заявку на получение гражданства Кыргызстана, пишет Rus.Postimees.
Задержанному в июле в Индонезии гражданину Латвии за хранение и распространение гашиша на острове Бали грозит смертная казнь, сообщает Apollo.lv со ссылкой на индонезийские СМИ.
Расходы на оборону должны остаться в числе приоритетов российского бюджета, сообщил во вторник российский диктатор Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Во время встречи обсуждалась подготовка проекта бюджета на 2023 год и на следующий трехлетний период, пишет The Moscow Times.
Контрнаступление России в Курской области остановлено, заявил в среду, 18 сентября, агентству AFP представитель военной администрации контролируемой Украиной части Курской области Алексей Дмитрашковский.
Интересное чтиво:
Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал латвийский стендап-комик и резидент Riga Stand Up Александр Марголин. В эфире речь пошла о критике КВН, шутках "сверху вниз" и мастер-классе по стендапу и юмору, на котором обещают научить шутить.
В прошлом году во время поездки в Исландию я посетила впечатляющую ледяную пещеру Катла. Вместе с другими туристами мы отправились туда, чтобы увидеть впечатляющий объект своими глазами. Я думала, что во время экскурсии гид расскажет много нового и интересного. На самом деле главная цель тура заключалась в том, чтобы каждый из нас прямо посреди пещеры сделал красивую фотографию для Instagram. И это все. Ежегодно ледяную пещеру Катла ищут в новом месте, ведь летом она тает и разрушается, и это естественный процесс. В конце августа 2024 года, когда я снова была в Исландии, страну и весь мир потрясла трагедия - Кристальная ледяная пещера (Crystal Ice Cave) Ватнайёкюдль обрушилась, когда там находилась большая группа туристов.
18 сентября детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой - Лизе и Гарри - исполнилось 11 лет. В честь этого российский юморист поделился в Instagram новыми фотографиями со своими детьми.
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