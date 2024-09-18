Главное за 18 сентября Массовые взрывы раций у "Хезболлы", милый мурал в Агенскалнсе и когда наступит осень

В прошлом году во время поездки в Исландию я посетила впечатляющую ледяную пещеру Катла. Вместе с другими туристами мы отправились туда, чтобы увидеть впечатляющий объект своими глазами. Я думала, что во время экскурсии гид расскажет много нового и интересного. На самом деле главная цель тура заключалась в том, чтобы каждый из нас прямо посреди пещеры сделал красивую фотографию для Instagram. И это все. Ежегодно ледяную пещеру Катла ищут в новом месте, ведь летом она тает и разрушается, и это естественный процесс. В конце августа 2024 года, когда я снова была в Исландии, страну и весь мир потрясла трагедия - Кристальная ледяная пещера (Crystal Ice Cave) Ватнайёкюдль обрушилась, когда там находилась большая группа туристов.