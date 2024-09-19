Фото Маркетинговая битва в Эстонии: Maxima остроумно отреагировала на вопрос из рекламы конкурента

"Не стоит искать здесь ни злого умысла, ни намеренной провокации... Это просто юмористический маркетинговый ход", - отмечает директор по маркетингу Maxima, рассказывая о том, как они разместили свою рекламу прямо рядом с рекламным плакатом конкурента Prisma. "Мы считаем, что если конкурент чувствует необходимость отреагировать на нашу рекламу, это значит, что наша кампания эффективна и заметна, а послание достаточно сильное, чтобы вызвать ответную реакцию", - считает Prisma. О том, что случилось, рассказывает эстонский портал Limon.ee.