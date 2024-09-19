"Не стоит искать здесь ни злого умысла, ни намеренной провокации... Это просто юмористический маркетинговый ход", - отмечает директор по маркетингу Maxima, рассказывая о том, как они разместили свою рекламу прямо рядом с рекламным плакатом конкурента Prisma. "Мы считаем, что если конкурент чувствует необходимость отреагировать на нашу рекламу, это значит, что наша кампания эффективна и заметна, а послание достаточно сильное, чтобы вызвать ответную реакцию", - считает Prisma. О том, что случилось, рассказывает эстонский портал Limon.ee.
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Фото ⟩ Маркетинговая битва в Эстонии: Maxima остроумно отреагировала на вопрос из рекламы конкурента
Перевод: Елизавета Лынник
В первую неделю сентября Prisma повесила рекламный плакат у торгового центра Kristiine, на котором было написано: "Почему мы просто не ходим в Prisma?". По словам директора по маркетингу и коммуникациям Prisma, Лийны Пярлин, этой рекламой они хотят показать, что покупки в Prisma позволяют сэкономить время и избежать лишних переживаний, так как они предлагают широкий ассортимент товаров по доступным ценам. "Таким образом, можно посвятить сэкономленное на походах по разным магазинам время семье, друзьям, хобби или отдыху", - поясняет она.