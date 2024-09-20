Российские бомбардировки поставили украинскую энергетику на грань коллапса, и предстоящая зима будет самой трудной за три года российского вторжения, предупредило Международное энергетическое агентство (IEA) и призвало Запад активнее помогать Украине. Евросоюз тут же пообещал выделить 100 млн евро из доходов от арестованных на Западе российских валютных накоплений.
Самая трудная зима войны. Запад оценил ущерб от атак России на энергетику Украины и пообещал помощь
«Ситуация в Украине — один из самых острых вопросов энергетической безопасности в современном мире», — сказал глава IEA Фатих Бироль.
«Энергетическая система Украины пережила две последние зимы благодаря стойкости, мужеству и изобретательности ее народа и солидарности ее международных партнеров. Но эта зима станет для нее самым суровым испытанием», — сказал Бироль, представляя в четверг итоги инвентаризации ущерба от российской агрессии и список из 10 рекомендаций, как избежать коллапса.
Постоянные бомбардировки и оккупация лишили Украину двух третей генерирующей мощности электростанций, говорится в отчете IEA, подготовленном с участием Минэнерго Украины и «Укрэнерго», европейского банка ЕБРР, Колумбийского университета и Киевской школы экономики, а также специалистов профильных министерств Дании, Польши, Литвы, Канады, Великобритании и США.
Первые две военные зимы выдались мягкими, но сейчас «нагрузка на систему огромна, и Украина все больше зависит от трех оставшихся действующих атомных электростанций и перегруженных линий электропередачи между ними и крупными городами, расположенными ближе к линии фронта на востоке страны».
Даже летом Украина столкнулась с дефицитом: ей не хватило 2 гигаватт генерации на пике спроса в 12 гигаватт. А зимой пиковый спрос вырастет до 18,5 гигаватт, прогнозирует IEA.
«Даже с учетом возвращения атомных блоков из ремонта летом и импорта 1,7 ГВт электроэнергии из Европы, дефицит поставок может составить 6 ГВт, что эквивалентно пиковому годовому спросу в Дании, — пишет IEA. — Дальнейшие атаки на инфраструктуру, непредвиденные поломки оборудования и пропущенные циклы технического обслуживания несут дополнительные риски».
Если энергосистема не справится, пропадут и свет, и тепло, и вода. Это чревато новой волной миграции из Украины в Евросоюз и внутриполитическими проблемами, предупредил глава IEA.
«Помимо серьезных проблем с энергоснабжением и отоплением жилья, больниц и школ, будут перебои со связью. Люди начнут уезжать в поисках убежища и тепла. Все это может выйти за рамки социальных и энергетических вопросов и иметь определенные политические последствия», — сказал Бироль.
«Россия заплатит»
На призыв IEA немедленно откликнулся Евросоюз, где временное убежище получили уже 4,3 млн украинцев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной с Биролем пресс-конференции объявила, что ЕС выделит 160 млн евро на подготовку украинской энергетики к зиме.
«Через две недели начинается отопительный сезон. Одновременно с похолоданием Европейский союз готов увеличить помощь Украине, — сказала она. — Мы готовимся к зиме вместе. После этой пресс-конференции я отправляюсь в Киев обсудить эти вопросы лично с президентом Владимиром Зеленским».
С начала российского вторжения в феврале 2022 года ЕС предоставил Украине более 2 млрд евро помощи на восстановление разбомбленных электростанций, трансформаторов и линий электропередачи, газопроводов и тепломагистралей.
«И сегодня я могу объявить, что мы дадим еще 160 млн евро для подготовки к этой зиме. 60 млн гуманитарной помощи на оборудование и обогрев убежищ, например», — сказала глава Еврокомиссии.
«И еще 100 млн — на ремонт и возобновляемые источники. Эти деньги выделены из доходов от замороженных российских активов в ЕС. Потому что справедливо, чтобы Россия заплатила за то, что она разрушила».
Помощь Евросоюза не гарантирует Украине энергетическую безопасность этой зимой.
Россия за почти 1000 дней вторжения разрушила более 9 гигаватт украинской генерации. ЕС планирует отремонтировать этой зимой 2,5 гигаватта мощностей, прежде всего тепловых станций, уничтоженных на 80%, и гидростанций, разрушенных на треть.
С учетом поставок 2 гигаватт европейской электроэнергии, ЕС покроет этой зимой более 25% потребностей Украины.
«Но основная часть, конечно, должна быть произведена в Украине», — сказала фон дер Ляйен.
Европейцы уже отправили более 10 тысяч электрогенераторов и трансформаторов. К зиме восемь больниц будут полностью оборудованы солнечными панелями, и ЕС продолжит помогать Украине развивать возобновляемую энергетику.
«Солнечные панели и ветряки тяжелее разбомбить и проще починить, чем крупные объекты централизованной энергосистемы», — сказала глава Еврокомиссии.