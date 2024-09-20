Самая трудная зима войны. Запад оценил ущерб от атак России на энергетику Украины и пообещал помощь

Даже летом Украина столкнулась с дефицитом: ей не хватило 2 гигаватт генерации на пике спроса в 12 гигаватт. А зимой пиковый спрос вырастет до 18,5 гигаватт, прогнозирует IEA.

«Даже с учетом возвращения атомных блоков из ремонта летом и импорта 1,7 ГВт электроэнергии из Европы, дефицит поставок может составить 6 ГВт, что эквивалентно пиковому годовому спросу в Дании, — пишет IEA. — Дальнейшие атаки на инфраструктуру, непредвиденные поломки оборудования и пропущенные циклы технического обслуживания несут дополнительные риски».

Ликвидация последствий российского ракетного удара по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области Фото: Reuters

Если энергосистема не справится, пропадут и свет, и тепло, и вода. Это чревато новой волной миграции из Украины в Евросоюз и внутриполитическими проблемами, предупредил глава IEA.

«Помимо серьезных проблем с энергоснабжением и отоплением жилья, больниц и школ, будут перебои со связью. Люди начнут уезжать в поисках убежища и тепла. Все это может выйти за рамки социальных и энергетических вопросов и иметь определенные политические последствия», — сказал Бироль.

«Россия заплатит»

На призыв IEA немедленно откликнулся Евросоюз, где временное убежище получили уже 4,3 млн украинцев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной с Биролем пресс-конференции объявила, что ЕС выделит 160 млн евро на подготовку украинской энергетики к зиме.