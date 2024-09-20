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Самая трудная зима войны. Запад оценил ущерб от атак России на энергетику Украины и пообещал помощь

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BBC
Украинские пожарные у разрушенного российским ракетным ударом объекта энергетической инфраструктуры в Ровенской области в октябре 2022 года
Украинские пожарные у разрушенного российским ракетным ударом объекта энергетической инфраструктуры в Ровенской области в октябре 2022 года Фото: BBC News

Российские бомбардировки поставили украинскую энергетику на грань коллапса, и предстоящая зима будет самой трудной за три года российского вторжения, предупредило Международное энергетическое агентство (IEA) и призвало Запад активнее помогать Украине. Евросоюз тут же пообещал выделить 100 млн евро из доходов от арестованных на Западе российских валютных накоплений.

«Ситуация в Украине — один из самых острых вопросов энергетической безопасности в современном мире», — сказал глава IEA Фатих Бироль.

«Энергетическая система Украины пережила две последние зимы благодаря стойкости, мужеству и изобретательности ее народа и солидарности ее международных партнеров. Но эта зима станет для нее самым суровым испытанием», — сказал Бироль, представляя в четверг итоги инвентаризации ущерба от российской агрессии и список из 10 рекомендаций, как избежать коллапса.

Постоянные бомбардировки и оккупация лишили Украину двух третей генерирующей мощности электростанций, говорится в отчете IEA, подготовленном с участием Минэнерго Украины и «Укрэнерго», европейского банка ЕБРР, Колумбийского университета и Киевской школы экономики, а также специалистов профильных министерств Дании, Польши, Литвы, Канады, Великобритании и США.

Блэкауты давно стали нормой жизни в Украине. Андреевский спуск в Киеве 1 ноября 2022 года
Блэкауты давно стали нормой жизни в Украине. Андреевский спуск в Киеве 1 ноября 2022 года Фото: EPA

Первые две военные зимы выдались мягкими, но сейчас «нагрузка на систему огромна, и Украина все больше зависит от трех оставшихся действующих атомных электростанций и перегруженных линий электропередачи между ними и крупными городами, расположенными ближе к линии фронта на востоке страны».

Даже летом Украина столкнулась с дефицитом: ей не хватило 2 гигаватт генерации на пике спроса в 12 гигаватт. А зимой пиковый спрос вырастет до 18,5 гигаватт, прогнозирует IEA.

«Даже с учетом возвращения атомных блоков из ремонта летом и импорта 1,7 ГВт электроэнергии из Европы, дефицит поставок может составить 6 ГВт, что эквивалентно пиковому годовому спросу в Дании, — пишет IEA. — Дальнейшие атаки на инфраструктуру, непредвиденные поломки оборудования и пропущенные циклы технического обслуживания несут дополнительные риски».

Ликвидация последствий российского ракетного удара по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области
Ликвидация последствий российского ракетного удара по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области Фото: Reuters

Если энергосистема не справится, пропадут и свет, и тепло, и вода. Это чревато новой волной миграции из Украины в Евросоюз и внутриполитическими проблемами, предупредил глава IEA.

«Помимо серьезных проблем с энергоснабжением и отоплением жилья, больниц и школ, будут перебои со связью. Люди начнут уезжать в поисках убежища и тепла. Все это может выйти за рамки социальных и энергетических вопросов и иметь определенные политические последствия», — сказал Бироль.

«Россия заплатит»

На призыв IEA немедленно откликнулся Евросоюз, где временное убежище получили уже 4,3 млн украинцев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной с Биролем пресс-конференции объявила, что ЕС выделит 160 млн евро на подготовку украинской энергетики к зиме.

«Через две недели начинается отопительный сезон. Одновременно с похолоданием Европейский союз готов увеличить помощь Украине, — сказала она. — Мы готовимся к зиме вместе. После этой пресс-конференции я отправляюсь в Киев обсудить эти вопросы лично с президентом Владимиром Зеленским».

С начала российского вторжения в феврале 2022 года ЕС предоставил Украине более 2 млрд евро помощи на восстановление разбомбленных электростанций, трансформаторов и линий электропередачи, газопроводов и тепломагистралей.

«И сегодня я могу объявить, что мы дадим еще 160 млн евро для подготовки к этой зиме. 60 млн гуманитарной помощи на оборудование и обогрев убежищ, например», — сказала глава Еврокомиссии.

«И еще 100 млн — на ремонт и возобновляемые источники. Эти деньги выделены из доходов от замороженных российских активов в ЕС. Потому что справедливо, чтобы Россия заплатила за то, что она разрушила».

Разрушенная плотина Каховской ГЭС
Разрушенная плотина Каховской ГЭС Фото: Reuters

Помощь Евросоюза не гарантирует Украине энергетическую безопасность этой зимой.

Россия за почти 1000 дней вторжения разрушила более 9 гигаватт украинской генерации. ЕС планирует отремонтировать этой зимой 2,5 гигаватта мощностей, прежде всего тепловых станций, уничтоженных на 80%, и гидростанций, разрушенных на треть.

С учетом поставок 2 гигаватт европейской электроэнергии, ЕС покроет этой зимой более 25% потребностей Украины.

«Но основная часть, конечно, должна быть произведена в Украине», — сказала фон дер Ляйен.

Европейцы уже отправили более 10 тысяч электрогенераторов и трансформаторов. К зиме восемь больниц будут полностью оборудованы солнечными панелями, и ЕС продолжит помогать Украине развивать возобновляемую энергетику.

«Солнечные панели и ветряки тяжелее разбомбить и проще починить, чем крупные объекты централизованной энергосистемы», — сказала глава Еврокомиссии.

BBC
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