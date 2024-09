Джастин Тимберлейк даст в грандиозные концерты в Эстонии и Литве

Переход Тимберлейка от участия в коллективе к сольной карьере получился на редкость безболезненным. Его дебютный сольный альбом Justified (2002) подарил миру такие невероятные хиты как Cry Me a River и Rock Your Body – так зажглась сольная звезда Джастина Тимберлейка. Следующая пластинка под названием FutureSex/LoveSounds (2006) доказала, что Джастин является одной из самых динамичных сил в мире поп-музыки – нетленные хиты SexyBack, My Love и What Goes Around...Comes Around до сих пор не теряют своей популярности. Продажи обоих альбомов превысили отметку в 10 миллионов экземпляров, а неповторимое умение Тимберлейка комбинировать поп-, R&B и танцевальную музыку было названо революционным.