Готовьтесь, страны Балтии! 9 июня 2025 года в рамках своего концертного тура на Таллиннском певческом поле выступит мировая суперзвезда Джастин Тимберлейк. Подстегнутый выходом альбома Everything I Thought It Was Тимберлейк после пятилетнего перерыва снова выходит на сцену и впервые приедет в Эстонию, пишет Limon.ee.
Джастин Тимберлейк даст в Таллинне грандиозный концерт
Родившийся в городе Мемфис, штат Теннесси, Тимберлейк большую часть своей жизни окружен повышенным вниманием. Его артистические способности обнаружились довольно рано, когда он участвовал в популярных местных телепередачах Star Search и The Mickey Mouse Club, деля сцену с такими будущими звездами, как Бритни Спирс и Кристина Агилера. Настоящий его взлет на музыкальный небосклон произошел в конце 1990-х годов в составе бой-бенда `N SYNC, продавшего свыше 70 миллионов пластинок и оставившего после себя серьезный след в поп-культуре.
Переход Тимберлейка от участия в коллективе к сольной карьере получился на редкость безболезненным. Его дебютный сольный альбом Justified (2002) подарил миру такие невероятные хиты как Cry Me a River и Rock Your Body – так зажглась сольная звезда Джастина Тимберлейка. Следующая пластинка под названием FutureSex/LoveSounds (2006) доказала, что Джастин является одной из самых динамичных сил в мире поп-музыки – нетленные хиты SexyBack, My Love и What Goes Around...Comes Around до сих пор не теряют своей популярности. Продажи обоих альбомов превысили отметку в 10 миллионов экземпляров, а неповторимое умение Тимберлейка комбинировать поп-, R&B и танцевальную музыку было названо революционным.
Но интересы Тимберлейка не ограничиваются лишь музыкой, он также снялся в ряде фильмов, среди которых "Социальная сеть", "Секс-гуру" и "Время". Помимо кино, Тимберлейка можно видеть и на голубых экранах – четыре премии "Эмми" он получил за легендарное участие в телепередаче Saturday Night Live. Также его голосом говорит Цветан во франшизе DreamWorks "Тролли". Его песня Can Stop the Feeling! стала всемирным хитом, взлетев на вершины хит-парадов в самых разных странах и удостоившись номинации на "Оскар" за лучший оригинальный трек.
Джастин Тимберлейк с большим успехом вернулся на музыкальную сцену в 2024 году после пятилетнего перерыва. Его новый, шестой по счету, студийный альбом Everything I Thought I Was состоит из 18 новых песен, среди которых такие уже ставшие хитами синглы, как Selfish и No Angels. Альбом быстро вознесся не вершины чартов, повторив успех предыдущих пластинок. Тур The Forget Tomorrow World Tour подарит свежие плоды творчества музыканта фанатам в более чем 50 городах по всему миру.
Фанатов, которые придут на таллиннский концерт, ожидают энергичные выступления, душевные баллады и присущие Тимберлейку харизма и обаяние. Концерт, в который войдут как зажигательные танцевальные хиты вроде FutureSex/LoveSounds, так и проникновеннее баллады вроде Man of the Woods, подарит зрителям незабываемые эмоции.
Не упустите возможность собственными глазами увидеть Джастина Тимберлейка в Эстонии – 9 июня 2025 года на Таллиннском певческом поле! Это событие обещает стать одним из наиболее знаковых в 2025 году. Билеты станут доступны для покупки членами концертного клуба Live Nation в среду, 25 сентября, в 10:00 часов.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!