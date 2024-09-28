Бывшая танцовщица латвийской музыкальной группы A-Europa, певица и инфлюенсер Сола, более известная в социальной среде под именем Sollabombita (настоящее имя - Солвита Авакян) попала в очень неприятную ситуацию. Она одна воспитывает своего сына, которому еще не исполнилось и года, без доходов, не зная, что принесет каждый новый день.

Солвита со своим годовалым сыном Ричардом живет в арендованной квартире в Агенскалнсе. Она попала в финансовые сложности и, хоть и пытается не терять оптимизма, не знает, как жить дальше. Несмотря на то, что родилась Сола не в Латвии, она гражданка Латвии, но, как она сама говорит, поддержка со стороны государства в сложный момент практически равна нулю.