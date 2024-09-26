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"Вдохновляет пример Хаматовой". Николаевич о фестивале, Риге, латышском и "Лимонове"

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Во вторник, 24 сентября, открытие ежегодного фестиваля "Балтийская жемчужина" началось с сенсации - премьеры картины "Анора", а 25 сентября прошел показ фильма Кирилла Серебренникова "Лимонов. Баллада". TVNET+ смог пообщаться с театральным критиком, журналистом и медиаменеджером Сергеем Николаевичем.

Сергей Николаевич бывал на "Балтийской жемчужине" много раз. Ему нравится подборка фильмов на этом фестивале. 

Кстати, журналист RUS TVNET Андрей Тимофеев побывал на премьерном показе "Аноры" и написал рецензию.

"Я бесконечно благодарен Риге и Латвии за этот приют и за возможность здесь быть и быть частью этого культурного сообщества. Но, повторяю, какой-то вот... Я уже не ощущаю какого-то такого, знаете, такого вот порога какого-то иностранного здесь, да? Все-таки очень-очень близкий мне город. Но я надеюсь, что когда я выучу язык [латышский. - Прим. ред.], он станет еще ближе. А это входит в мои планы", - сказал Николаевич в интервью

Кроме этого, оказалось, что он сыграл в картине "Лимонов. Баллада"...

Видео: Сергей Николаевич о фестивале "Балтийская жемчужина", Лимонове и Серебренникове

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