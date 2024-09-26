"Вдохновляет пример Хаматовой". Николаевич о фестивале, Риге, латышском и "Лимонове"

"Я бесконечно благодарен Риге и Латвии за этот приют и за возможность здесь быть и быть частью этого культурного сообщества. Но, повторяю, какой-то вот... Я уже не ощущаю какого-то такого, знаете, такого вот порога какого-то иностранного здесь, да? Все-таки очень-очень близкий мне город. Но я надеюсь, что когда я выучу язык [латышский. - Прим. ред.], он станет еще ближе. А это входит в мои планы", - сказал Николаевич в интервью.