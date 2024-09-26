"Использовал и бросил". Почему мужчины так делают? Честные ответы

Журналисты издания поинтересовались об этом у эстонских мужчин. Только один из них подтвердил распространенную версию о том, что он просто гнался за количеством. Однако, большинство мужчин не так уж плохи и действительно пытаются построить серьезные отношения. Но во время близости происходит нечто, что сбивает их с толку.