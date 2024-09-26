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"Использовал и бросил". Почему мужчины так делают? Честные ответы

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Влюбленные. Иллюстративное фото
Влюбленные. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

"Свинья!" - хором говорят подруги женщины, осуждая мужчину, когда повторяется не самая приятная ситуация - он затащил в постель, а потом прекратил общение. Но почему мужчины на самом деле так поступают? Об этом большинство женщин даже не догадываются, пишет портал Limon.

Журналисты издания поинтересовались об этом у эстонских мужчин. Только один из них подтвердил распространенную версию о том, что он просто гнался за количеством. Однако, большинство мужчин не так уж плохи и действительно пытаются построить серьезные отношения. Но во время близости происходит нечто, что сбивает их с толку.

Причина №1: Женщина была слишком

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