Российские войска нанесли массированные удары по Запорожью

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате российских ударов ранены пять человек.

"Россияне массированно атакуют Запорожье. Целили по жилой застройке", - написал Федоров в Telegram-канале.

По его словам, российская армия нанесла более 10 ударов, в результате частично разрушен жилой многоквартирный дом, в городе возникло несколько пожаров.

"Разрушена многоэтажка и частные дома. Под завалами могут быть люди", - написал он.

За минувшие сутки российские войска нанесли 345 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области, уточнил чиновник.

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