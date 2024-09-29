Депутат Сейма высказался о сокращении отпуска по уходу за ребенком

На просьбу прокомментировать заявление министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз зеленых и крестьян) о том, что из-за нехватки работников рассматривается возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, Юревицс сказал агентству LETA, что как глава фракции он не поддерживает эту идею. Он добавил, что в бюджете на следующий год такие вещи не предусмотрены.

В то же время он отметил, что необходимо посмотреть, как помочь родителям, которые хотят раньше вернуться на рынок труда.

Юревицс напомнил, что в бюджет следующего года будет включено условие об увеличении пособия работающим родителям до 75% (в настоящее время 50%) от размера родительского пособия.

Нужно будет проанализировать, как будут работать эти изменения.

"Понятно, что мы должны думать о рабочих руках и о том, как помочь предпринимателям, но это не может быть сделано за счет родителей", - добавил политик.

Министерство благосостояния на заявление Аугулиса дало лаконичный комментарий, заявив, что в настоящее время министерство "не работает над конкретными поправками к закону, касающемуся отпуска по уходу за ребенком".

Министерство также не сделало никаких конкретных расчетов относительно выгод для рынка труда от сокращения отпуска по уходу за ребенком на шесть месяцев.

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