Видео Очевидец трагедии возле Бабите: врачам уже нечего было делать, в радиусе 200 метров собирали останки

Трагедия произошла на участке между станциями Бабите и Иманта.

По словам мужчины, живущего поблизости от железной дороги, мужчина сидел на рельсах и, судя по всему, ожидал своей смерти.

Поезд примерно в одном километре от станции Иманта начал подавать сигналы несколько раз подряд. Это подтверждает и одна пассажирка: "Я была в том поезде. Бедный водитель. Пытались сигналом предупредить того человека, но все-таки все это произошло. Поэтому, скорее всего, человек сам это сделал, если не отреагировал на очень громкий и долгий сигнал поезда".

Pasažieru vilciens отмечает, что машинист пытался затормозить, а избежать столкновения можно было только в том случае, если бы мужчина сошел с рельсов немедленно.

"Машинист, управляя поездом со скоростью около 95 км/ч, заметил на рельсах сидящего человека и сразу подал звуковой сигнал и совершил внезапное торможение. К сожалению, человек отреагировал на тормозящий поезд и звуковой сигнал слишком пассивно, в результате чего произошло столкновение. Тормозной путь поезда в конкретной ситуации составлял 330 метров".

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