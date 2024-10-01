Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин

Информацию о смерти артиста подтвердила российским СМИ его супруга.

Вячеслав Добрынин был одним из самых популярных композиторов в СССР с середины 1970-х годов. Он писал музыку в том числе для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко и других артистов. С 1986 года Добрынин выступал сольно.

Среди наиболее известных его композиций - "Не сыпь мне соль на рану", "Синий туман", "Льется музыка".

В последние годы артист серьезно болел. На прошлой неделе он был госпитализирован.

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