Вт, 1.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins

Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Вячеслав Добрынин
Вячеслав Добрынин Фото: Из личного архива

Советский и российский композитор, эстрадный певец Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни, сообщает "Медуза".

Информацию о смерти артиста подтвердила российским СМИ его супруга.

Вячеслав Добрынин был одним из самых популярных композиторов в СССР с середины 1970-х годов. Он писал музыку в том числе для Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Льва Лещенко и других артистов. С 1986 года Добрынин выступал сольно.

Среди наиболее известных его композиций - "Не сыпь мне соль на рану", "Синий туман", "Льется музыка".

В последние годы артист серьезно болел. На прошлой неделе он был госпитализирован.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх