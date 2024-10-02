Голосование на выборах самоуправлений с 16 лет: комиссия Сейма вынесла решение

Как заявил на заседании комиссии автор предложения, депутат "Прогрессивных" Эрвинс Лабановскис, уже много лет говорится о том, что население все меньше участвует в общественных процессах и сокращается число людей, которые приходят на выборы.

В то же время результаты опросов показывают, что лишь небольшой процент молодых людей считает, что в самоуправлениях прислушиваются к их мнению.

"Демократии нужно учиться, и самоуправления могут стать тем уровнем, с которого можно начать", - сказал Лабановскис.

Он также отметил, что Эстония разрешила голосовать на выборах с 16 лет и никакой катастрофы не произошло.

Представитель Латвийского молодежного совета Элиза Лоя подчеркнула, что, как показывает пример других стран, там, где молодые люди могут голосовать на муниципальных выборах с 16 лет, интерес молодежи к политике возрастает, а важные для молодых людей вопросы решаются более активно.

Она добавила, что самоуправление - это место, где молодые люди проводят больше всего времени, поэтому голосование с 16 лет позволит им больше влиять на принятие решений, которые их непосредственно касаются.

Однако комиссия отклонила предложение разрешить голосовать на муниципальных выборах с 16 лет, указав, что, согласно Конституции, в выборах самоуправлений могут участвовать полноправные граждане Латвии.

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