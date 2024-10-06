Под фотографиями, опубликованными 24 марта этого года, автор оригинального поста написал, что это особый сорт яблок, который любит расти в прохладном климате. Во вкусе яблок чувствуются банан и корица. Также в посте было отмечено, что этот сорт растет в Канаде, в провинции Саскачеван.