Яркая кожура, такая же яркая мякоть плода - фотографии необычных яблок покорили множество сердец в социальных сетях.
Под фотографиями, опубликованными 24 марта этого года, автор оригинального поста написал, что это особый сорт яблок, который любит расти в прохладном климате. Во вкусе яблок чувствуются банан и корица. Также в посте было отмечено, что этот сорт растет в Канаде, в провинции Саскачеван.
Садоводы канадской провинции на собственной шкуре ощутили популярность этих фиолетовых яблок, поскольку не одна заинтересованная сторона проявила интерес к тому, где можно купить особые яблоки, чтобы получить яркий урожай, сообщает канадское СМИ CTV News.