Вспоминаем события уходящей среды. В Даугавпилсе уволили воспитательницу, которая не заметила, как ребенок сбежал из садика, а в Сейме намерены упростить правила блокировки пиратских сайтов. Также мы выяснили, какие ограничения накладывают банки на операции клиентов и какой новый рекорд взяточничества установлен в России. Об этих и других новостях среды, 9 октября, читайте в традиционной подборке RUS TVNET.
Главное за 9 октября ⟩ Ограничения для банковских операций, NEPLP будет бороться с пиратами и перекус Джареда Лето
Новости Латвии:
В TikTok вирусится видео о том, как латвийские пользователи не смогли оплатить билеты на самолет: мол, тихой сапой в стране ввели лимиты не только на операции в банкоматах, но и ограничения на покупки и переводы в интернете. TVNET+ обратился за комментариями к экспертам и выяснил, правда это или фейк и с какими ограничениями можно столкнуться при банковских операциях.
Чтобы лучше защитить произведения латвийских авторов и увеличить использование легального контента, Национальному совету по электронным СМИ (NEPLP) вскоре могут разрешить ограничивать и блокировать пиратские сайты. Это предусмотрено поправками к Закону об авторском праве, которые Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам в среду, 9 октября, концептуально поддержала и решила направить на рассмотрение Сейма.
После того как маленькая девочка самовольно ушла из детского сада в Даугавпилсе, воспитательницу уволили, сообщила руководитель городского управления образования Марина Исупова.
Вечером в субботу, 5 октября, в неприятное положение попали пассажиры одной из электричек Pasažieru vilciens (Vivi). Электричка дольше обычного стояла на станции, в ней погас свет, а двери оказались заблокированными. Кондуктор не объяснил людям, что происходит. Инцидент произошел на линии Рига - Тукумс. Об этом сообщает портал LSM+.
Муниципальное домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) выставило счет, который поразил жильцов двухэтажного дома в Риге. В вопросе разбирался корреспондент LSM+ Даниил Смирнов.
Государственная полиция просит помочь в установлении личности людей, изображенных на фотографии.
Лидер группы Thirty Seconds to Mars и актер Джаред Лето поделился в соцсетях видео с концерта в Риге, где неожиданно устроил перекус... прямо во время выступления!
За рубежом:
Ураган "Милтон", приближающийся к побережью американского штата Флорида, может стать одним из самых разрушительных в этом регионе за последнее столетие, заявил президент США Джо Байден.
75-летний король Великобритании и Северной Ирландии Карл III временно приостановит лечение рака, чтобы совершить официальную поездку в Австралию и Самоа. После возвращения из стран Содружества 26 октября он немедленно возобновит терапию.
В России установлен новый рекорд взяточничества: бывший начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев получил от хакерской группировки взятку в размере 2718 биткойнов, стоимость которых сегодня составила бы 156,33 миллиона евро. Среди тех, кто давал ему взятку, и гражданин Эстонии Кирилл Самокутяев, пишет Rus.Postimees.
Конституционная комиссия Рийгикогу во вторник, 8 октября, обсудила переименование отмечаемого 1 июня Дня защиты детей в День детей и объявление его государственным праздником, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
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