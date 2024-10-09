В конце 90-х годов в микрорайоне Иманта в Риге открылся новый супермаркет, который стал одним из первых современных торговых объектов в городе и принес свежие веяния в розничную торговлю. Однако его история закончилась трагедией. Почему один из первых крупных супермаркетов Риги исчез столь стремительно, оставив после себя одни руины? Портал Apollo.lv вспоминает печальную судьбу этого магазина.

Спустя два с половиной года после того, как президент России Владимир Путин отдал приказ о нападении на Украину, российскую экономику можно описать, перефразируя Черчилля: "загадка, завернутая в головоломку, сделанную из конкурирующих нарративов".

Бывший главный тренер сборной Латвии Олег Знарок этим летом неожиданно начал сотрудничество с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз". Почему эта организация заинтересована в услугах Знарка?

В конце июля международное сообщество было шокировано новостями из Индии. 27 июля в лесу недалеко от деревни Сонурли, более чем в 400 километрах от Мумбаи в штате Махараштра, местный пастух услышал отчаянные крики о помощи. Оказалось, что они исходили от 50-летней американки Лалиты Кайи Кумар, которая, по ее словам, провела прикованной цепью к дереву около 40 дней. Позднее о случившемся стали известны новые, еще более шокирующие факты.

44-летняя австралийская актриса и комик Ребел Уилсон, сыгравшая в сентябре свадьбу с латвийским модельером Рамоной Агрумой в Италии, поделилась с поклонниками свадебными фото.

В юности романтические отношения складываются легко и быстро. В зрелом возрасте, с приобретенным опытом, все становится гораздо сложнее. Свидания могут стать настоящим испытанием, ведь надо не только найти подходящего человека, но и убедить друг друга в том, что на эти отношения стоит тратить время и чувства.

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