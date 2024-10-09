Семейное насилие: мужчина избил жену в присутствии детей

В воскресенье, 6 октября, в полицию поступила информация о том, что в многоквартирном доме в волости Блонту Лудзенского края мужчина 1995 года рождения применяет насилие в отношении своей супруги 1982 года рождения.

В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил женщину по телу и потянул ее за волосы в присутствии детей.

​В связи с происшествием возбуждено уголовное дело за жестокое или насильственное обращение с лицом, с которым подозреваемый находится в первой или второй степени родства, либо в отношении супруга или бывшего супруга, если указанное лицо перенесло физические или моральные страдания.

Такое уголовное правонарушение наказывается лишением свободы на срок до трех лет, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором.

​Кроме того, в момент задержания мужчина не подчинился требованиям сотрудников полиции. После неоднократных обращений мужчина продолжил сопротивление и попытался сбежать, поэтому пришлось применить физическую силу.

Таким образом, возбуждено дело об административном правонарушении за невыполнение законных требований должностного лица или воспрепятствование его деятельности.

За это к физическому лицу применяется предупреждение или штраф в размере до 700 евро, а к юридическому лицу - от 70 до 14 000 евро.

В качестве меры безопасности к подозреваемому применен надзор полиции.

Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в соответствии с законом.

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