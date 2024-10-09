Пожар в школе в Огре: поведение сотрудников вызвало недоумение

Сегодня в 15:07 VUGD получила вызов на улицу Зинибу в Огре, где, по первоначальной информации, произошло возгорание на четвертом этаже общественного здания.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит электрический щит и перегородка на площади два квадратных метра.

Люди были эвакуированы из здания до прибытия службы.

Мать одного из учеников школы, связавшись с порталом ogrenet.lv, рассказала, что в тот момент, когда прозвучал сигнал тревоги, был перерыв, и учительница не скомандовала ученикам немедленно покинуть здание школы. Она спокойно выглянула в окно, чтобы посмотреть, эвакуируются ли другие, и только когда увидела, что все движутся к выходу, решила выйти. Все направлялись к гардеробу, когда сотрудники школы отключили сигнал тревоги, и детям пришлось идти в класс, чтобы продолжить занятия. Когда ученики шли к классу, зазвучал второй сигнал тревоги, но и он был отключен.

Как сообщает портал ogrenet.lv, учительница поставила прогулы тем, кто покинул школу, и продолжила урок. Когда сигнал уже некоторое время не звучал, в дверях класса появилась девочка и сказала, что школа горит и им нужно выбегать, после чего все направились к выходу.

Портал ogrenet.lv также отмечает, что с директором школы Илзе Бутевичей не удалось связаться для получения комментария по поводу инцидента, так как ее телефон в момент звонка находился вне зоны доступа, а заместитель директора по экономическим вопросам Эйнар Канцанс не ответил на телефонные звонки.

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