Ср, 9.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Фото Возле парка Аркадия столкнулись автомобили: пострадал человек

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Авария в Риге
Авария в Риге Фото: "Apollo.lv" aculiecinieks

В среду, 9 октября, около 11:50 в Риге на улице Ояра Вациеша произошла авария с участием автомобилей BMW и Škoda, сообщили Apollo.lv в Государственной полиции.

По предварительной информации, имеющейся у полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадал один человек.

Первоначально на месте аварии было перекрыто трамвайное движение, но сейчас оно восстановлено.

В полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Галерея: Авария в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх