В среду, 9 октября, около 11:50 в Риге на улице Ояра Вациеша произошла авария с участием автомобилей BMW и Škoda, сообщили Apollo.lv в Государственной полиции.
Фото ⟩ Возле парка Аркадия столкнулись автомобили: пострадал человек
По предварительной информации, имеющейся у полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадал один человек.
Первоначально на месте аварии было перекрыто трамвайное движение, но сейчас оно восстановлено.
В полиции выясняют обстоятельства происшествия.
Галерея: Авария в Риге
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!