"Самое страшное стихийное бедствие". Байден призывает жителей Флориды спасаться от урагана "Милтон"

"Это вопрос жизни и смерти, и это не преувеличение", - предупредил Байден, призвав всех, кому приказано эвакуироваться, сделать это немедленно.

Национальный центр США по отслеживанию ураганов (NHC) сообщил, что во вторник "Милтон" достиг ураганной силы пятой категории, а его порывы достигали 270 километров в час (75 метров в секунду).

Галерея: Флорида готовится к урагану Милтон

"Пока "Милтон" будет перемещаться по восточной части Мексиканского залива, возможны колебания интенсивности, но ожидается, что "Милтон" станет опасным крупным ураганом, когда в среду вечером достигнет западного и центрального побережья Флориды", - говорится в сообщении NHC.

Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что практически по всему полуострову объявлена тревога той или иной степени в связи с приближающимся штормом.

Авиакомпании выполняют дополнительные рейсы из Тампы, Орландо, Форт-Майерса и Сарасоты, поскольку шоссе перегружены, а на заправках заканчивается топливо.

Две недели назад на юго-восток США обрушился ураган "Элен", который вызвал масштабные наводнения и унес жизни по меньшей мере 230 человек.

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