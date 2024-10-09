Президент США Джо Байден призвал жителей Флориды спасаться от приближающегося урагана "Милтон", предупредив, что шторм пятой категории может стать самым страшным стихийным бедствием, обрушившимся на штат Флорида за последнее столетие.
"Самое страшное стихийное бедствие". Байден призывает жителей Флориды спасаться от урагана "Милтон"
"Это вопрос жизни и смерти, и это не преувеличение", - предупредил Байден, призвав всех, кому приказано эвакуироваться, сделать это немедленно.
Национальный центр США по отслеживанию ураганов (NHC) сообщил, что во вторник "Милтон" достиг ураганной силы пятой категории, а его порывы достигали 270 километров в час (75 метров в секунду).
Галерея: Флорида готовится к урагану Милтон
"Пока "Милтон" будет перемещаться по восточной части Мексиканского залива, возможны колебания интенсивности, но ожидается, что "Милтон" станет опасным крупным ураганом, когда в среду вечером достигнет западного и центрального побережья Флориды", - говорится в сообщении NHC.
Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что практически по всему полуострову объявлена тревога той или иной степени в связи с приближающимся штормом.
Авиакомпании выполняют дополнительные рейсы из Тампы, Орландо, Форт-Майерса и Сарасоты, поскольку шоссе перегружены, а на заправках заканчивается топливо.
Две недели назад на юго-восток США обрушился ураган "Элен", который вызвал масштабные наводнения и унес жизни по меньшей мере 230 человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!