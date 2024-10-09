Пилот самолета Turkish Airlines умер во время рейса

Самолет направлялся из Сиэтла в Стамбул, когда пилот потерял сознание. Остальные члены экипажа безуспешно пытались оказать ему первую помощь.

Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Нью-Йорке, но пилот умер до того, как они успели сесть.

59-летний летчик работал в Turkish Airlines с 2007 года. В марте этого года он прошел плановое медицинское обследование, и никаких проблем со здоровьем у него обнаружено не было.

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