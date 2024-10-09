В среду на заседании Совета национальной безопасности, созванном президентом, должностные лица договорились о необходимости улучшить покрытие радаров и возможности обнаружения в случае угрозы со стороны дронов, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.
Совет по национальной безопасности решил улучшить радарное покрытие
На заседании СНБ под председательством президента Эдгара Ринкевича были проанализированы действия, предпринятые в связи с упавшим 7 сентября российским военным дроном в Гайгалавской волости Резекненского края, допущенные ошибки и меры, которые следует предпринять в случае подобных инцидентов в воздушном пространстве Латвии.
СНБ заслушал доклады Министерства обороны, Национальных вооруженных сил, Министерства внутренних дел и Государственной пограничной охраны об извлеченных уроках и мерах.
Совет рассмотрел незамедлительные меры по развертыванию дополнительных систем ПВО - радаров, сенсоров, зенитных батарей - для усиления защиты восточной границы, а также планы действий, разработанные совместно Министерством обороны и Министерством внутренних дел для более эффективного противодействия угрозе безопасности, исходящей от беспилотников.
На встрече обсуждались консультации, проведенные с командованием НАТО и союзниками по доработке алгоритмов НАТО по обеспечению противовоздушной обороны в случае угрозы со стороны беспилотников.
Совет согласился с необходимостью улучшения радарного покрытия.
Совет рассмотрел также ошибки, допущенные ответственными органами в процедурах оперативного оповещения и сотрудничества государственных должностных лиц и учреждений, а также информирования населения и самоуправлений.
На заседании были заслушаны доклады органов безопасности о текущей ситуации в стране.
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