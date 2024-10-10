Теплая каша - у кого-то мысль о такой еде вызывает приятные воспоминания, кашей наслаждаются и будучи взрослыми, а для кого-то это детская травма, когда в тарелке оказывается что-то сине-серое, похожее на клейстер и абсолютно безвкусное.

10 октября из года в год отмечается Международный день каши, поэтому сегодня мы немного поговорим о кашах, узнаем у диетолога Гуны Рийкуре, что полезного в кашах и какие две каши стоит пореже включать в свой ежедневный рацион.

Первое, что приходит на ум при слове "каша" - это овсянка, манка, рис, пшено, однако мир каш гораздо разнообразнее и подходит не только для завтрака. Каша из различных круп и гороха - сытная и годится для полноценного основного блюда.

Но какие каши менее питательны и как мы можем испортить даже самые полезные, объясняет диетолог Гуна Рийкуре.