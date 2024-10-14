В среду, 16 октября, в 19:00 в Центре культуры Айзкраукле, и в субботу, 19 октября, в 12:00 в Центре культуры Смилтене прозвучит семейный мюзикл "Карлсон" Астрид Линдгрен и Арне Ойта, сообщили RUS TVNET в театре Оперетты. Задумку музыкального спектакля режиссера Валдиса Луриньша точнее всего характеризует сказанное писателем Эрихом Кестнером: "Настоящая книга сказок написана для детей от восьми до восьмидесяти лет".
Фото, видео ⟩ "Для детей от 8 до 80": по Латвии пролетит семейный мюзикл "Карлсон"
В музыкальном спектакле режиссера Валдиса Луриньша роль Карлсона сыграет Карлис Рутенталс, участие примут джазовый пианист Мадарс Калныньш и другие музыканты.
Это история о Малыше и Карлсоне, который живет на крыше. О ярком мире фантазий, в котором мы можем не быть одинокими. Чтобы Малыш не чувствовал себя слишком одиноко, родители покупают ему собаку. Однако хулиган Карлсон все равно остается лучшим другом по играм - всегда свободный, смелый, независимый и удивительно непредсказуемый.
В ролях: Карлис Рутенталс и Валерия Розенберга, Лаура Пурена-Канцане, Сандия Довгане, Татьяна Калныня, Анастасия Долгоненко, Патриция Козловска, Инмар Сикле, Адам Ваицис, Хенрий Козловскис, Маркус Рутенталс. В постановке Театра Оперетты принимают участие джазовый пианист Мадар Калныньш и инструментальная группа.
Галерея: Семейный мюзикл "Карлсон"
Творческая группа: режиссер Валдис Луриньш, хореограф Алберт Кивлениекс, хореограф постановки Иева Кемлере, сценограф Оскар Дрегис, художник по костюмам Юта Кимените, художник по гриму Лиана Репуле, музыкальный руководитель Мадар Калныньш. Художественный руководитель Агия Озолиня-Козловска.
Следующие даты и места проведения спектакля - Цесисский концертный зал 20 октября, Лиепайский театр 28 октября, Центр культуры Ulbrokas Pērle 8 ноября и Дворец культуры VEF 11 декабря.
Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Paradīzē и по ссылке. Более подробная информация доступна здесь.
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