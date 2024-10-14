Фото, видео "Для детей от 8 до 80": по Латвии пролетит семейный мюзикл "Карлсон"

Это история о Малыше и Карлсоне, который живет на крыше. О ярком мире фантазий, в котором мы можем не быть одинокими. Чтобы Малыш не чувствовал себя слишком одиноко, родители покупают ему собаку. Однако хулиган Карлсон все равно остается лучшим другом по играм - всегда свободный, смелый, независимый и удивительно непредсказуемый.