Наступает очень важное время, поэтому расслабляться точно не стоит - понадобятся спокойствие и концентрация, предупреждают астрологи DailyHoro. Это очень важно, потому что сейчас нельзя упускать мелкие детали происходящего. В них можно прочесть будущее и благодаря им сформировать правильную картину мира вокруг себя.
Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября: очень важное время - не стоит расслабляться
Овен
Овнам стоит направить вектор мыслей в правильную сторону. Пора подумать о себе любимых, о своей работе и своем саморазвитии. Первое, о чем сейчас стоит помнить всем Овнам без исключения - жизнь не стоит на месте. Скорее всего, настала пора определиться с дальнейшими действиями. Любовь, работа и личные увлечения не терпят отлагательств. Если хочется сказать или сделать что-то важное, нужно действовать.
Телец
Все трудности и проблемы этого периода стоит воспринимать как возможность стать лучше. Да, у Тельцов может не быть большого количества проблем, но не стоит унывать, если вдруг что-то пойдет не по плану. Такова может быть задумка Вселенной. Это идеальное время для урегулирования разногласий с близкими, друзьями и коллегами. Не стоит провоцировать людей на негатив. Лучше поговорить по душам и честно выложить все о своих чувствах.
Близнецы
Близнецы в любви и в делах могут смело действовать по наитию. Шестое чувство вряд ли будет часто их обманывать, особенно если речь пойдет о каких-то очень важных делах и вопросах. Близнецы, которые зашли в тупик со своими мечтами, поймут, к чему им стоит теперь стремиться. На этой неделе многие вопросы получат ответ, пускай и не самый очевидный и понятный.
Рак
Если рассматривать эту неделю как сложную шахматную партию, то Раки в ней должны постоянно защищать свои активы в виде пешек. Даже если кажется, что можно смело терять что-то незначительное, то это совсем не так. Сейчас лучше не терять ничего, иначе потом придется туго. Также астрологи напоминают Ракам, что приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого. Если хочется перемен, придется действовать.
Лев
Львов ожидает крайне благоприятный и плодотворный период, причем как в работе и делах, так и в любви. Настал отличный момент для переосмысления происходящего, принятия определенных догм и правил, изменения отношения к привычным вещам. Грандиозные планы рискуют воплотиться в реальность. Да, Львы могут столкнуться с трудностями, но это их должно, наоборот, раззадорить, замотивировать.
Дева
Эта неделя для Дев может оставить не самое приятное послевкусие, но лишь на первый взгляд. Любые события, которые сейчас будут актуальны, должны открыть Девам глаза на происходящее вокруг. Также это будет период вещих сновидений для многих Дев. Сны расскажут о прошлом, помогут спрогнозировать будущее, проанализировать настоящее. Это крайне важное время для планирования, для самоанализа.
Весы
У Весов на этой неделе будет много сил и амбиций. Главное - не направлять свою энергию в разрушительное, деструктивное русло. В особой степени это касается неприятных людей и врагов. Всем, кто хочет отомстить врагу, не стоит делать что-то плохое. Все, что нужно - просто не быть на него похожими. Если вдруг безмятежность будет нарушена спорами, все, что требуется от Весов - это слушать и не вступать в неприятные дискуссии.
Скорпион
Скорпионы при желании могут поставить на тихий ход рабочие дела, расслабившись и отдохнув. Можно же, наоборот, постараться сделать как можно больше всего. Мир делится на людей двух типов - миротворцев и зачинщиков беспорядков. Скорпионам ни в коем случае нельзя переходить на вторую сторону. Необходимо мириться с людьми и делать все возможное для того, чтобы в окружении все было спокойно и мирно.
Стрелец
Стрельцам с 21 по 27 октября нельзя отклоняться от стандартного распорядка дня. Если было принято решение действовать в каком-то определенном ключе, надо его придерживаться. На этой неделе нельзя давать пустых обещаний. Нужно быть предельно честными с людьми. Ложь может очернить репутацию и очень сильно навредить в целом. Текущее положение планет требует от Стрельцов открытости и объективности во всех вопросах.
Козерог
Для Козерогов, у которых было много проблем в прошлом, ветер может смениться со встречного на попутный. Все трудности превратятся в возможности. Недостижимые цели, поставленные в этот период, могут погрузить Козерогов в состояние отчаяния, поэтому лучше не прыгать выше головы. Вообще неделя с 21 по 27 октября больше про любовь и романтику, а не про работу и бизнес.
Водолей
Водолеям важно помнить простое правило: "хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам". На этой неделе самостоятельные представители данного знака смогут существенно вырваться вперед по сравнению с теми, кто вечно надеется на помощь со стороны или на счастливую случайность. Лучше всего инвестировать время в себя любимых, свой дом и свои увлечения. Это лучшее, что Водолеи могу сделать сейчас.
Рыбы
Рыбам нужна капелька сопереживания по отношению к близким людям и друзьям. Не исключено, что на этой неделе к ним будут чаще приходить за советами или просто поплакаться в жилетку. В делах важен рациональный подход, причем в любовных тоже. Нужно думать головой, а не сердцем. Важно правильно распределять время и другие ресурсы. Негативные события быстро пройдут и не оставят следа в душе Рыб.
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