Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября: очень важное время - не стоит расслабляться

Скорпион

Скорпионы при желании могут поставить на тихий ход рабочие дела, расслабившись и отдохнув. Можно же, наоборот, постараться сделать как можно больше всего. Мир делится на людей двух типов - миротворцев и зачинщиков беспорядков. Скорпионам ни в коем случае нельзя переходить на вторую сторону. Необходимо мириться с людьми и делать все возможное для того, чтобы в окружении все было спокойно и мирно.

Стрелец

Стрельцам с 21 по 27 октября нельзя отклоняться от стандартного распорядка дня. Если было принято решение действовать в каком-то определенном ключе, надо его придерживаться. На этой неделе нельзя давать пустых обещаний. Нужно быть предельно честными с людьми. Ложь может очернить репутацию и очень сильно навредить в целом. Текущее положение планет требует от Стрельцов открытости и объективности во всех вопросах.

Козерог

Для Козерогов, у которых было много проблем в прошлом, ветер может смениться со встречного на попутный. Все трудности превратятся в возможности. Недостижимые цели, поставленные в этот период, могут погрузить Козерогов в состояние отчаяния, поэтому лучше не прыгать выше головы. Вообще неделя с 21 по 27 октября больше про любовь и романтику, а не про работу и бизнес.

Водолей

Водолеям важно помнить простое правило: "хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам". На этой неделе самостоятельные представители данного знака смогут существенно вырваться вперед по сравнению с теми, кто вечно надеется на помощь со стороны или на счастливую случайность. Лучше всего инвестировать время в себя любимых, свой дом и свои увлечения. Это лучшее, что Водолеи могу сделать сейчас.

Рыбы

Рыбам нужна капелька сопереживания по отношению к близким людям и друзьям. Не исключено, что на этой неделе к ним будут чаще приходить за советами или просто поплакаться в жилетку. В делах важен рациональный подход, причем в любовных тоже. Нужно думать головой, а не сердцем. Важно правильно распределять время и другие ресурсы. Негативные события быстро пройдут и не оставят следа в душе Рыб.

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