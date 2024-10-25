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Sergejs Tihomirovs

ТЕСТ С ПРИЗОМ Проверьте свои знания в области интимной гигиены и здоровья

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Фото: etonastenka/Shutterstock

Интимное здоровье и гигиена являются важными составляющими нашего повседневного благополучия и самооценки, но об этой теме часто не говорят и не обсуждают достаточно открыто. Этот тест не только проверит ваши знания, но также предоставит полезную информацию и советы, которые помогут вам лучше понять свое тело и способы ухода за ним.

Знаете ли вы, как часто следует менять предметы гигиены или какой материал нижнего белья лучше для здоровой интимной зоны? Слышали ли вы о синдроме токсического шока и как его избежать? Узнайте себя лучше и проверьте, как много вы действительно знаете об этих важных вопросах!

Пройдите тест, зарегистрируйте свой адрес электронной почты и принимайте участие в конкурсе до 31 октября.

1 ноября мы определим победителя, который получит набор интимной гигиены Cumlaude от Apotheka. Удачи!

Фото: Lauris Galsons/ TVNET GRUPA

Конкурс создан в сотрудничестве с Apotheka.

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