ТЕСТ С ПРИЗОМ Проверьте свои знания в области интимной гигиены и здоровья

Знаете ли вы, как часто следует менять предметы гигиены или какой материал нижнего белья лучше для здоровой интимной зоны? Слышали ли вы о синдроме токсического шока и как его избежать? Узнайте себя лучше и проверьте, как много вы действительно знаете об этих важных вопросах!