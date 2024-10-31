Секрет здоровой и сияющей кожи не всегда кроется в дорогих кремах или салонных процедурах. Очень часто ключ к безупречной коже кроется в нашем питании. Витамины играют важную роль в обеспечении кожи питательными веществами, необходимыми для поддержания ее молодости, эластичности и жизненной силы. В этой статье мы раскроем семь важнейших витаминов, способных значительно улучшить красоту и устойчивость вашей кожи лица к воздействию внешней среды. Подробнее о них рассказывает сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастиня.
ТОП 7 витаминов, которые помогут улучшить красоту кожи лица
Витамин А
Витамин А, часто известный как ретинол, является одним из наиболее эффективных витаминов для красоты и здоровья кожи. Он способствует обновлению клеток кожи, стимулируя выработку новых клеток и отшелушивание омертвевших клеток кожи, что делает кожу более гладкой и выравнивает ее текстуру. Ретинол также улучшает выработку коллагена, который необходим для эластичности кожи и борьбы с морщинами. Благодаря этим свойствам
витамин А очень эффективен в борьбе со старением кожи и пигментными пятнами. Кроме того, он помогает нормализовать выработку кожного сала, тем самым помогая предотвратить появление прыщей и других воспалительных процессов на коже.
Для оптимального усвоения витамина А его можно применять как внутрь, так и наружно. В рационе он содержится в таких продуктах, как морковь, сладкий картофель, шпинат, яйца и рыбий жир. Кроме того, ретиноиды (форма витамина А) обычно содержатся в продуктах по уходу за кожей, которые применяются локально и направлены непосредственно на признаки старения кожи. Следует соблюдать осторожность при локально применении ретинола, поскольку он может раздражать кожу, поэтому рекомендуется наносить его на ночь. И обязательно в течение дня пользоваться кремом с SPF50, поскольку ретинол вызывает повышенную чувствительность к УФ-излучению.
Витамины группы В
Витамины группы В - важнейшие элементы, способствующие красоте и здоровью кожи лица, так как участвуют в регуляции многих биологических процессов в организме. Эти витамины помогают улучшить текстуру кожи, уменьшить воспаление и способствовать регенерации клеток, что важно для сохранения здоровья и сияния кожи.
Витамин B3 (ниацинамид) особенно полезен, поскольку он помогает регулировать выработку кожного сала, уменьшать покраснения и улучшать тон кожи, а также стимулирует синтез коллагена.
Витамин B5 (пантотеновая кислота) способствует увлажнению и заживлению кожи, помогает быстрее регенерировать поврежденные участки кожи и особенно эффективен при лечении сухой кожи.
Витамины В3 и В5, а также витамин В7 (биотин) также важны, поскольку помогают поддерживать эластичность кожи и предотвращают ее сухость, что крайне важно для сохранения молодости. Эти витамины также помогают бороться с морщинами, улучшая общий вид кожи. Кроме того, витамины группы В способствуют кровообращению, обеспечивая кожу кислородом и питательными веществами.
Чтобы получить витамины группы В, рекомендуется включать в рацион цельнозерновые продукты, орехи, семена, фасоль, зеленые овощи, яйца и молочные продукты. Витамины группы В также можно принимать в качестве пищевых добавок, но перед их приемом рекомендуется проконсультироваться со специалистом для определения оптимальной дозы и комбинации. Регулярный прием витаминов группы В помогает не только улучшить внешний вид кожи, но и укрепить общее здоровье и самочувствие.
Витамин С
Витамин С - один из самых мощных антиоксидантов, который помогает защитить кожу от повреждения свободными радикалами, вызванного воздействием солнца и загрязнением окружающей среды. Он необходим для синтеза коллагена, помогая сохранять кожу упругой и эластичной.
Витамин С также является отличным помощником в борьбе с темными пятнами и неровным тоном кожи, а также способствует сиянию кожи, делая ее более яркой и здоровой.
Регулярное использование витамина С как в рационе, так и в косметике может значительно улучшить здоровье и внешний вид кожи. Витамин С можно принимать, включив в меню цитрусовые, киви, клубнику, перец и брокколи. В дополнение к этому, витамин С также популярен в пищевых добавках и средствах по уходу за кожей - серумы с витамином С особенно эффективны, поскольку позволяют витамину воздействовать непосредственно на кожу. Важно отметить, что эти продукты следует хранить в темных флаконах, чтобы предотвратить окисление витамина и потерю эффективности.
Витамин D
Витамин D особенно важен для роста и регенерации клеток кожи и играет важную роль в укреплении иммунной системы. Этот витамин помогает поддерживать защитный барьер кожи, а также способствует заживлению ран и повреждений. Достаточное количество витамина D также помогает уменьшить воспаление и полезно для людей, страдающих кожными заболеваниями, такими как псориаз или экзема. Кроме того, он помогает предотвратить сухость и шелушение кожи, поэтому очень важен в поддержании влажности кожи.
Витамин D естественным образом синтезируется в коже под воздействием солнечного света, поэтому пребывание на солнце - один из наиболее эффективных способов его получения. Однако
в странах, где солнце светит лишь несколько месяцев в году - в том числе и в Латвии - не удается накопить витамин D в достаточном количестве, поэтому эффективнее будет принимать необходимую дозу витамина D с помощью продуктов питания или с помощью пищевых добавок.
Пищевые источники, содержащие витамин D, включают жирную рыбу (например, лосось и скумбрия), яйца, молочные продукты и т. д. В аптеке доступны различные виды витамина Д: капсулы, таблетки, витамин Д в форме порошка, жидкости и спрея.
Витамин E
Витамин Е известен своими мощными антиоксидантными свойствами, которые помогают бороться с повреждениями свободными радикалами, тем самым защищая кожу от преждевременного старения. Он особенно эффективен для предотвращения повреждений от солнца и помогает уменьшить воспаление, вызванное УФ-излучением.
Витамин Е также действует как естественный увлажнитель, помогая поддерживать уровень влажности кожи и предотвращая сухость. Кроме того, он также способствует процессам заживления кожи, помогая уменьшить рубцы и повреждения кожи, а также улучшая общую эластичность кожи.
Витамин Е можно получить путем регулярного употребления орехов, семян, авокадо, зеленых листовых овощей и растительных масел, таких как оливковое масло первого отжима. При наружном применении витамин Е часто содержится в кремах и сыворотках, предназначенных для ухода за сухой, поврежденной или зрелой кожей. В сочетании с витамином С витамин Е обеспечивает еще большую защиту от ультрафиолетовых лучей, что делает его популярным ингредиентом в средствах по уходу за кожей.
Витамин F
Витамин F, известный как незаменимые жирные кислоты (Омега-3 и Омега-6), необходим для здоровья и красоты кожи, поскольку он укрепляет защитный барьер кожи и удерживает влагу, помогает сохранить кожу эластичной и гладкой, а также предотвращает сухость и шелушение, что особенно актуально для людей с сухой или чувствительной кожей.
Витамин F также действует как противовоспалительное средство, помогая уменьшить покраснение, воспаление и кожные заболевания, такие как экзема, псориаз и прыщи, балансируя выработку кожного сала (кожного жира), тем самым предотвращая закупорку пор и воспаление.
Эти жирные кислоты также важны для здоровья мембран клеток кожи, которые обеспечивают способность клеток регенерировать и усваивать питательные вещества, сохраняя тем самым кожу упругой и молодой. Жирные кислоты омега-3 улучшают кровообращение, способствуя снабжению кожи кислородом и питательными веществами и помогая ей выглядеть здоровой и живой. Кроме того, витамин F защищает кожу от вредных внешних факторов, таких как загрязнение окружающей среды и повреждение солнцем, способствуя регенерации кожи и предотвращая преждевременное старение.
Чтобы получить достаточное количество витамина F, рекомендуется употреблять в пищу продукты, богатые жирными кислотами Омега-3 и Омега-6.
Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сельдь, являются отличными источниками, а также семена льна, семена чиа, грецкие орехи и растительные масла, такие как льняное или подсолнечное масло. Также можно использовать добавки омега-3, особенно если с пищей трудно получить достаточное количество хороших жирных кислот.
Витамин K
Витамин К известен своей способностью помогать процессам заживления кожи и уменьшать дефекты кожи, такие как синяки, шрамы и темные круги под глазами. Он способствует свертыванию крови и помогает ранам и хирургическим шрамам заживать быстрее.
Витамин К также может помочь уменьшить видимую сосудистую сетку (купероз) и выровнять тон кожи, поэтому его часто используют в продуктах, предназначенных для выравнивания цвета кожи.
Чтобы получить достаточное количество витамина К, рекомендуется есть зеленолистные овощи, такие как шпинат, капуста и брокколи, а также кисломолочные продукты и высококачественное оливковое масло. Витамин К также часто содержится в кремах и сыворотках, предназначенных для уменьшения темных кругов и синяков. Хотя этот витамин не так широко известен, как другие витамины для ухода за кожей, он необходим для укрепления здоровья кожи и процессов заживления. Регулярное использование витамина К в вашем рационе и средствах по уходу за кожей может помочь вам добиться более ровного и здорового тона кожи.
Статья подготовлена совместно с Apotheka.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!