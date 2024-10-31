ТОП 7 витаминов, которые помогут улучшить красоту кожи лица

Витамин K

Чтобы получить достаточное количество витамина К, рекомендуется есть зеленолистные овощи, такие как шпинат, капуста и брокколи, а также кисломолочные продукты и высококачественное оливковое масло. Витамин К также часто содержится в кремах и сыворотках, предназначенных для уменьшения темных кругов и синяков. Хотя этот витамин не так широко известен, как другие витамины для ухода за кожей, он необходим для укрепления здоровья кожи и процессов заживления. Регулярное использование витамина К в вашем рационе и средствах по уходу за кожей может помочь вам добиться более ровного и здорового тона кожи.