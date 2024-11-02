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На улице Валмиерас в Риге пьяный водитель протаранил другие автомобили

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Последствия аварии
Последствия аварии Фото: Ekrānuzņēmums no video

Двух водителей, которые оставили свои машины на стоянке на улице Валмиерас в Риге, по возвращению ждал неприятный сюрприз. Совершая поворот, водитель автомобиля Škoda не справился с управлением, в результате чего врезался в припаркованные дальше машины. Одной из причин, почему поедка мужчины завершилась разбитыми машинами, стало алкогольное опьянение, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Утром в пятницу слишком резкий маневр на скользком асфальте завершился для водителя неудачей, когда его автомобиль врезался в другие. Андрей, который находился в совершившей аварию машине, рассказал, что водитель не сумел удержать машину на своей полосе, и она выехала на обочину, врезавшись в другие транспортные средства.

Однако Государственная полиция сообщает, что причина неспособности правильно проехать резкий поворот может быть совсем иной - водитель за рулем не был трезв. "Стражи порядка констатировали, что водитель автомобиля Škoda находился в опьянении силой 1,2 промилле. Госполиция выясняет обстоятельства произошедшего".

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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