На улице Валмиерас в Риге пьяный водитель протаранил другие автомобили

Утром в пятницу слишком резкий маневр на скользком асфальте завершился для водителя неудачей, когда его автомобиль врезался в другие. Андрей, который находился в совершившей аварию машине, рассказал, что водитель не сумел удержать машину на своей полосе, и она выехала на обочину, врезавшись в другие транспортные средства.