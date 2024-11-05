Температура тела человека может многое рассказать о его здоровье. Фактически это один из четырех основных жизненно важных показателей, которые отслеживают врачи. Узнайте больше о температуре тела и видах термометров, а также интересные факты о них.
Секретарь нашего здоровья - термометр. Факты и виды термометров
Какова нормальная температура тела?
Хотя у каждого человека она может отличаться от средней, золотым стандартом принято считать 36,6 градуса. В более широком диапазоне температура между 35,5 и 37,2 градуса считается оптимальной для здорового человека.
"Даже если температура немного повышена или понижена, но нет жалоб, - не стоит беспокоиться. О повышенной температуре можно говорить, если показания термометра превышают 37 градусов - например, 37,5-37,8 градуса. Самый высокий предел температуры - 43 градуса, что уже опасно для жизни", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Илона Синкевича.
Вместе с сертифицированным фармацевтом сети аптек Apotheka Илоной Синкевичей рассмотрим интересные факты о температуре тела человека.
Интересные факты о температуре тела
1. Тело постоянно регулирует свою температуру в зависимости от условий окружающей среды. Например, во время физической активности температура тела обязательно повышается. Точно так же на температуру влияет время суток. Если мы измерим температуру вечером и утром, то вечером она всегда будет выше, чем утром.
2. Самая низкая температура у людей в 04:00 утра, а самая высокая - после полудня, в 16:00-18:00.
3. У младенцев температура тела выше, чем у детей более старшего возраста и взрослых, потому что площадь поверхности их тела больше по отношению к их весу и обмен веществ у них более активный. Температура тела младенца должна быть в пределах от 36,5 °C до 37,5 °C. Для ребенка в возрасте до шести месяцев высокой считается температура выше 38 °C.
4. С возрастом нормальная температура тела человека понижается. И это важно знать, потому что у пожилых людей лихорадка может возникать при более низкой температуре, чем у молодых.
5. Во время беременности может наблюдаться физиологически повышенная температура, но нормальной считается не выше 37,5.
6. Установлено, что у женщин температура тела в среднем на 0,4 градуса выше, чем у мужчин (36,56 против 36,33 градуса). Однако руки у женщин холоднее, чем у мужчин. Температура рук женщин составляет 30,5 градуса, в то время как у мужчин - 32 градуса. Как говорится, холодные руки - горячее сердце!
7. Вы когда-нибудь задумывались, почему в жарких странах, таких как Индия, мы едим так много острой пищи, несмотря на жару? Удивительно, но это может помочь понизить температуру! Острые специи усиливают термогенез (выработку тепла), что, в свою очередь, вызывает потоотделение. Таким образом, если уменьшить разницу между нами и окружающей средой, можно ощутить прохладу, а также сбросить вес. Активный ингредиент чили, называемый капсаицином, активизирует определенные рецепторы в наших клетках, что приводит к расщеплению жировой ткани. Кроме того, перец стимулирует и бодрит.
Из истории
Первый настоящий медицинский термометр был изобретен в 1867 году сэром Клиффордом Аллбатом. Его длина составляла шесть дюймов, а на измерение температуры у человека уходило около пяти минут. В течение почти ста лет термометры оставались практически неизменными. Они содержали спирт или ртуть и считались очень точными.
Каким термометром можно наиболее точно измерить температуру тела?
На протяжении десятилетий у каждого дома был стеклянный термометр с ртутным столбиком. Сегодня правила ЕС признали его опасным, поэтому, если у вас дома все еще есть такой градусник, рекомендуем отнести его в аптеку, а не выбрасывать в мусорное ведро.
"В аптеках принимают на утилизацию как непригодные лекарства, так и термометры. Затем вы можете расспросить фармацевта о различных возможностях термометров и их широком ассортименте. Вот три вида термометров со своими плюсами и минусами", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Илона Синкевича.
Знаете ли вы? Врачи рекомендуют измерять температуру в 06:00-07:00 утром или в 17:00-18:00 вечером, так как именно в это время она наиболее точна.
Какие же виды термометров наиболее популярны?
Стеклянный термометр
Содержимым столбика стеклянного термометра является металлический сплав или, чаще всего, обычный спирт. Такой термометр измеряет температуру в подмышечной впадине примерно за 5-7 минут. Этот термометр также можно использовать перорально или ректально. Он считается достаточно точным, но у него есть свои недостатки. "Мерная шкала очень маленькая, а наполнение светлое - пожилым людям трудно считать. Встряхивание, или возвращение в исходное положение, также потребует больше усилий", - говорит сертифицированный фармацевт Илона Синкевича.
Цифровой термометр
Цифровые термометры помещены в пластиковый корпус с цифровым экраном для считывания результатов измерения. Измерение можно произвести, поместив кончик термометра в подмышку, а также путем перорального или ректального введения. Когда термометр подает звуковой сигнал (примерно через 5 минут), он измерил температуру и ее можно легко считать. "Помните, что термометр работает от батарейки и, если срок ее действия подходит к концу, показания могут быть неточными", - добавляет фармацевт Илона Синкевича.
Инфракрасный термометр
Это бесконтактный термометр последнего поколения. Он также обеспечивает самое быстрое (до 1 минуты) определение температуры человека в пределах 2 сантиметров от его лба. Обратите внимание, что этот термометр подходит для измерения температуры в помещении, так как любой ветер или перепады температуры могут сбить показания.
Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.
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