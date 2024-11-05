Секретарь нашего здоровья - термометр. Факты и виды термометров

Каким термометром можно наиболее точно измерить температуру тела?

На протяжении десятилетий у каждого дома был стеклянный термометр с ртутным столбиком. Сегодня правила ЕС признали его опасным, поэтому, если у вас дома все еще есть такой градусник, рекомендуем отнести его в аптеку, а не выбрасывать в мусорное ведро.

"В аптеках принимают на утилизацию как непригодные лекарства, так и термометры. Затем вы можете расспросить фармацевта о различных возможностях термометров и их широком ассортименте. Вот три вида термометров со своими плюсами и минусами", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Илона Синкевича.

Знаете ли вы? Врачи рекомендуют измерять температуру в 06:00-07:00 утром или в 17:00-18:00 вечером, так как именно в это время она наиболее точна.

Какие же виды термометров наиболее популярны?

Стеклянный термометр

Содержимым столбика стеклянного термометра является металлический сплав или, чаще всего, обычный спирт. Такой термометр измеряет температуру в подмышечной впадине примерно за 5-7 минут. Этот термометр также можно использовать перорально или ректально. Он считается достаточно точным, но у него есть свои недостатки. "Мерная шкала очень маленькая, а наполнение светлое - пожилым людям трудно считать. Встряхивание, или возвращение в исходное положение, также потребует больше усилий", - говорит сертифицированный фармацевт Илона Синкевича.

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Цифровой термометр

Цифровые термометры помещены в пластиковый корпус с цифровым экраном для считывания результатов измерения. Измерение можно произвести, поместив кончик термометра в подмышку, а также путем перорального или ректального введения. Когда термометр подает звуковой сигнал (примерно через 5 минут), он измерил температуру и ее можно легко считать. "Помните, что термометр работает от батарейки и, если срок ее действия подходит к концу, показания могут быть неточными", - добавляет фармацевт Илона Синкевича.

Инфракрасный термометр

Это бесконтактный термометр последнего поколения. Он также обеспечивает самое быстрое (до 1 минуты) определение температуры человека в пределах 2 сантиметров от его лба. Обратите внимание, что этот термометр подходит для измерения температуры в помещении, так как любой ветер или перепады температуры могут сбить показания.

Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.

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