Сэм - теплый, как чайник чая. Добротой он буквально "кипит". Этим можно объяснить, почему у него стрижется министр здравоохранения Хосам Абу Мери, певец Роберто, друг Порзиньгиса Фелипе, лица латвийского телевидения и актеры, а также ряд американцев, которые работают в Риге. И футболисты тоже, потому что в салоне Сэма волосы выбривают в сердечки, стрелочки, кружочки, молнии. И снежинки.

"Мне нравится Латвия, поэтому я создал свой бизнес здесь. Начал не с нуля, но с минусами", - рассказывает Осама Баргхоуд (коротко - Сэм), который живет в Латвии третий год. Он выбрал местом жительства Латвию, так как невеста Аль-Захраа изучает в Страдиня медицину. Раньше Сэм жил в Турции, Ливане, Ираке. Приехав в Латвию, он нашел работу парикмахера в одном из салонов. Отработал год, снял маленькое помещение на улице Чака, где начат практиковать как самозанятый. "Начал не с нуля, но с минусами. У меня не было ничего