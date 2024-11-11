Тимма впервые появился вместе с Седоковой после переезда в Россию

Тимма поделился в Instagram видео, где он на игровом поле. Также он несет на руках младшего сына Седоковой - Гектора, а через мгновение все трое позируют вместе.

Российские медиа пишут, что пара помирилась. Хотя совсем недавно Седокова сообщала об окончательном разрыве и подавала заявление на развод.

Что касается спортивных достижений, то матч Alikson Team, где играет Тимма, против GOATS в сезоне Media Basket завершился ее уверенной победой. В следующие выходные состоится очередная игра с участием Alikson Team. До этого в победном матче Alikson против Favela Basket (29:18) Тимма забросил 3 из 5 трехочковых, а также отметился одним попаданием со штрафной.

Отметим, что решение баскетболиста Яниса Тиммы присоединиться к российской баскетбольной команде вызвало большой резонанс в обществе. И поставило крест на его карьере в латвийской сборной и местных клубах.

Тимма был женат на Седоковой 4 года, для него это второй брак. У Седоковой от предыдущих отношений трое детей.





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