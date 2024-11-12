Экс-президент Гунтис Улманис десять лет скрывал вторую внебрачную дочь

До сих пор считалось, что младшая дочь Улманиса - Гунвила, ученица средней школы, которой только что исполнилось 18 лет и которую подарила президенту в возрасте 23 лет Диния Лора, ныне владелица ювелирного бренда Upes pērles. Самому Улманису тогда было 66 лет. Хотя Гунтис и Диния не сожительствовали, он оставался в браке со своей супругой Айной, экс-президент участвовал в воспитании маленькой дочери.

Когда Гунвила была младше, Улманиса можно было увидеть с ребенком на руках и на хоккейных матчах, и в театре, но на прошлой неделе, к удивлению многих, он появился на публике в большой семейной компании - с Гунвилой, ее матерью Динией, а также десятилетней девочкой Кетриной, которая, как оказалось, является еще одним совместным ребенком Гунтиса и Динии. Это был их первый совместный выход в свет.

В интервью Kas Jauns бывший президент, говоря о своих впечатлениях от фильма, не стесняется упоминать обеих дочерей, рассказывает о замечательно проведенном семейном вечере и отмечает необходимость с раннего возраста воспитывать в детях чувство принадлежности к родине.

Как ранее сообщалось, о том, что у Улманиса есть внебрачная дочь от женщины на 44 года моложе его, стало известно 11 лет назад. Гунвиле на тот момент было семь лет.

От супруги Айны у него двое детей - дочь Гунта и сын Алвил.

Подробности читайте в номере Kas Jauns от 12 ноября.

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