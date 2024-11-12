Актер театра "Дайлес" Андрис Булис посетил премьеру фильма "Земля, которая поет" вместе с автором эротических романов и стоматологом Кариной Глейтнере (ранее - Рачко), с которой он начал романтические отношения после развода с женой, сообщает на этой неделе издание Kas Jauns.
У актера Андриса Булиса после развода завязался новый роман. Кто его избранница?
В разговоре с Kas Jauns Карина не стала скрывать, что они с Андрисом пара, но дать более подробные комментарии отказалась, добавив, что они оба решили не распространяться на эту тему.
"К тому же я больше не публичная персона. Я сменила род деятельности, спокойно живу в Вентспилсе и работаю зубным врачом. Теперь я не хочу говорить о своей личной жизни", - сообщила Глейтнере.
В суете премьеры Андрис также нашел время, чтобы проявить внимание и обнять свою даму.
Эротическая писательница и стоматолог Карина Глейтнере развелась с мужем и отцом ее дочери Шарлотты, Кристапом Рачко, в 2022 году после десяти лет совместной жизни. Менее чем через год после развода Рачко снова женился, а Карина позиционировала себя как свободную женщину, работая в стоматологии и воспитывая дочь.
Актер Андрис Булис рано стал семейным человеком, и его супружеская жизнь с Илзе Буле была бурной - со взлетами и падениями. Однако в этом году пара решила разойтись.
Подробности читайте в номере Kas Jauns от 12 ноября.
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