ФОТО Кем стал мальчик с упаковки Kinder Chocolate?

Маттео Фарнети, лицо которого когда-то украшало шоколадные упаковки Kinder, ныне - взрослый мужчина, ставший довольно популярным инфлюенсером. Ему немного за тридцать, и он активно ведет страницу в Instagram, где делится подробностями своей жизни.

Эффектный мужчина нечасто вспоминает, как одна случайная фотосессия сделала его знаменитым во всем мире. Однако иногда он возвращается к этой теме. В 2021 году Маттео Фарнети рассказал, что с 2004 года был лицом Kinder Chocolate и лишь через 15 лет "передал эту эстафету новому поколению".

В настоящее время Маттео активно занимается созданием цифрового контента. Его поклонники восхищаются, наблюдая за тем, как "мальчик с обертки" превратился в очень харизматичного блогера. У Маттео 24,5 тысячи подписчиков, и цифра все время растет.

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