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Sergejs Tihomirovs

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: энергетика Венеры на новом уровне и не только - время жить!

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Овен, Телец, Близнецы
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: emerald_media/Shutterstock

Непростое это время из-за смены погоды и приближения зимы, но с точки зрения астрологии оно будет весьма позитивным, отмечают астрологи DailyHoro.

11 ноября Венера войдет в знак Козерога, из-за чего ее энергетика выйдет на новый уровень, дав всем нам много сил и желания жить, любить. Кроме того, 15 ноября перестанет быть ретроградным Сатурн - одна из важнейших планет для людей, которые любят планировать все наперед. Эта неделя окажется безумно продуктивной для тех, кто умеет и хочет работать.

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Овен, Телец, Близнецы
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