Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября: энергетика Венеры на новом уровне и не только - время жить!

11 ноября Венера войдет в знак Козерога, из-за чего ее энергетика выйдет на новый уровень, дав всем нам много сил и желания жить, любить. Кроме того, 15 ноября перестанет быть ретроградным Сатурн - одна из важнейших планет для людей, которые любят планировать все наперед. Эта неделя окажется безумно продуктивной для тех, кто умеет и хочет работать.