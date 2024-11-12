Певица Саманта Тина вышла в свет с мужем: пара побывала на детском спектакле

Пока в Риге проходила захватывающая Неделя моды, популярная исполнительница выбрала другой путь, сосредоточившись на культуре и семейных ценностях. Вместе с мужем Саманта посетила спектакль для детей по замечательной повести легендарной шведской писательницы Астрид Линдгрен "На острове Сальткрока".

"На самом деле я очень часто хожу в театр. Это не обязательно должна быть премьера, мне это не важно. Если я вижу афишу какого-то спектакля и он мне кажется интересным, я покупаю билеты и иду", - рассказала Саманта.

Она отметила, что они с Артуром не жалеют о своем решении посетить детский спектакль, потому что в суете жизни и работы часто забывают о своем внутреннем ребенке.

Певица вспоминает, что, когда она училась в Тукумсе, поход в театр с классом был большим приключением. Еще в детстве, собираясь в театр, Саманта любила наряжаться, и сейчас ничего не изменилось. В целом поход в театр вызывает у нее только положительные эмоции.

Как уже сообщалось, Саманта Тина вышла замуж за своего избранника в декабре 2023 года. В одном из интервью ее спросили - хотела бы она иметь совместных детей с Артуром? "Конечно! И они будут! Сейчас мы просто хотим насладиться жизнью вдвоем".

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