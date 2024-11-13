Весной 2020 года, во время кризиса Covid-19, художественный руководитель Нового Рижского театра (JRT) Алвиc Херманис решил создать многосерийный художественный фильм "Агентура" (Aģentūra). В сериале приняли участие актеры так называемого курса Херманиса, однако многие из них покинули коллектив театра. Чем сейчас занимаются эти актеры?
Актеры, ушедшие из Нового Рижского театра: где они сейчас?
JRT покинули несколько молодых актеров - Марта Ловиса Янчевска, Лолита Курпниеце, Матис Озолс, Герд Лапошка, а также Янис Грутупс и Эмил Ралфс.
Янчевска в настоящее время работает в Театре "Дайлес". В конце своего первого сезона на новом месте в интервью журналу Ieva она вспомнила время, когда ушла из JRT и сказала, что ее первый контракт с театром был заключен на полтора года но ее отстранили от спектаклей мгновенно. "Конечно, было прискорбно, но (...) бороться не было смысла", - сказала Янчевска.
Об уходе Лолиты Курпниеце (ранее Стурмане) из JRT стало известно в феврале этого года. "Я приняла это решение, потому что мое тело сказало СТОП! Это решение далось мне тяжело, но в итоге я решила поставить свое здоровье на первое место", - рассказывает она. Известно, что у Курпниеце счастливая семейная жизнь с актером Никлавом Курпниексом, который работает в "Дайлес". Также его можно увидеть на телеэкранах - например, в сериале "Незваные гости".
Галерея: Кадры со съемок сериала "Агентура"
Лапошка, покинув театр, поставил свой моноспектакль Goodbye, February!, описание которого гласит: "Пьеса об актере, который, причинив себе неприятности, ищет ответ на вопрос: "Это был правильный выбор?""
При этом Янис Грутупс круто изменил свою жизнь: после ухода из JRT он поступил в Академию национальной обороны. До декабря он и его товарищи пробудут в казарме в Алуксне. Как пишет журнал Ir, вступление в Земессардзе стало большим поворотным моментом, и на это решение повлияли два человека - отец Гайтис Грутупс, который много лет служил в Земессардзе и в начале года уехал в Украину в качестве журналиста-волонтера, и его коллега, актриса Мария Линарте.
Матис Озолс некоторое время пробудет в Новой Зеландии, а свое актерское мастерство продемонстрировал в сериале "Советские джинсы". Публичной актуальной информации об Эмиле Ралфсе пока не было.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!