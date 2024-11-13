Актеры, ушедшие из Нового Рижского театра: где они сейчас?

При этом Янис Грутупс круто изменил свою жизнь: после ухода из JRT он поступил в Академию национальной обороны. До декабря он и его товарищи пробудут в казарме в Алуксне. Как пишет журнал Ir, вступление в Земессардзе стало большим поворотным моментом, и на это решение повлияли два человека - отец Гайтис Грутупс, который много лет служил в Земессардзе и в начале года уехал в Украину в качестве журналиста-волонтера, и его коллега, актриса Мария Линарте.