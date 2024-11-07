11 ноября Латвия отметит День Лачплесиса, когда вся страна склоняется перед памятью павших в борьбе за ее независимость. В 18:00 на Рижском Братском кладбище начнется торжественная вечерняя перекличка.
День Лачплесиса: армия призывает почтить память защитников независимости Латвии
В памятной церемонии примут участие министр обороны Андрис Спрудс и командующий Национальными вооружёнными силами генерал-лейтенант Леонид Калныньш. Вместе с гражданами они почтут память воинов, сражавшихся за свободу Латвии.
Министерство обороны и вооруженные силы призывают граждан принять участие в памятных мероприятиях, вспомнить события Войны за независимость и вместе с военнослужащими и членами Земессардзе отметить исторические победы латвийской армии.
Военнослужащие, земессарги и юные кадеты примут участие в памятных мероприятиях, которые пройдут по всей Латвии.
9:00 - в Рижском Домском соборе состоится экуменическое богослужение.
11:00 - министр обороны и командующий Национальными вооруженными силами возложат венки у Вечного огня на Братском кладбище в Риге, почтив минутой молчания латвийских солдат, отдавших свои жизни за независимость страны.
12:00 - у Памятника Свободы состоится торжественная смена почетного караула, посвященная 30-летию его восстановления, а также показательное выступление оркестра Штаба и призывников.
13:00 - у Рижского замка состоится еще одна церемония смены караула в честь 20-летия возобновления почетной стражи.
19:30 - в Театре Дайлес оркестр Земессардзе даст концерт "Моя Латвия. Моя ответственность", включающий как любимые песни, так и произведения, посвященные 105-й годовщине латвийской армии. Бесплатные билеты можно получить в кассе театра.
Представители Объединенных сил быстрого реагирования, проходящие обучение в Латвии, присоединятся к факельному шествию в Лиепае. Они пронесут флаги десяти союзных стран, демонстрируя единство и поддержку безопасности Латвии.
3-я Латгальская бригада Земессардзе организует в День Лачплесиса автоколонну военной техники, которая проедет по районам Айзкраукле, Балви, Даугавпилса, Екабпилса, Краславы, Лудзы, Прейли, Резекне и Варакляны. В городах будут выставлены военные экипажи и земессарги.
По маршруту в указанных городах военнослужащие остановятся у культурных и образовательных учреждений, где вместе с местными жителями почтут память борцов за свободу Латвии.
В разных местах Латвии также пройдут церемонии принесения присяги новыми членами Земессардзе. Местные СМИ опубликуют подробности о предстоящих мероприятиях.
Историческая справка
День Лачплесиса отмечается в честь победы латвийской армии над Западной добровольческой армией, войск белогвардейского генерала Бермонта-Авалова, 11 ноября 1919 года. Боевые действия против бермонтовцев начались 3 ноября и, несмотря на тяжелые сражения, 11 ноября армия Латвии смогла вытеснить их из Риги. В этих боях страна потеряла 743 солдата, включая 57 офицеров.
В тот же день, 11 ноября 1919 года, был учрежден высший военный орден Латвии - Орден Лачплесиса с девизом "За Латвию". Награда присуждалась латвийским солдатам, ветеранам латышских стрелков и иностранцам, принимавшим участие в Войне за независимость Латвии. Всего было вручено 2146 орденов.
Война за независимость Латвии длилась с 18 ноября 1918 года, когда была провозглашена Латвийская Республика, до 11 августа 1920 года, когда был подписан мирный договор с Советской Россией. 11 августа отмечается как День памяти борцов за свободу Латвии.
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