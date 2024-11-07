День Лачплесиса: армия призывает почтить память защитников независимости Латвии

В памятной церемонии примут участие министр обороны Андрис Спрудс и командующий Национальными вооружёнными силами генерал-лейтенант Леонид Калныньш. Вместе с гражданами они почтут память воинов, сражавшихся за свободу Латвии.

Министерство обороны и вооруженные силы призывают граждан принять участие в памятных мероприятиях, вспомнить события Войны за независимость и вместе с военнослужащими и членами Земессардзе отметить исторические победы латвийской армии.

Военнослужащие, земессарги и юные кадеты примут участие в памятных мероприятиях, которые пройдут по всей Латвии.

9:00 - в Рижском Домском соборе состоится экуменическое богослужение.

11:00 - министр обороны и командующий Национальными вооруженными силами возложат венки у Вечного огня на Братском кладбище в Риге, почтив минутой молчания латвийских солдат, отдавших свои жизни за независимость страны.

12:00 - у Памятника Свободы состоится торжественная смена почетного караула, посвященная 30-летию его восстановления, а также показательное выступление оркестра Штаба и призывников.

13:00 - у Рижского замка состоится еще одна церемония смены караула в честь 20-летия возобновления почетной стражи.

19:30 - в Театре Дайлес оркестр Земессардзе даст концерт "Моя Латвия. Моя ответственность", включающий как любимые песни, так и произведения, посвященные 105-й годовщине латвийской армии. Бесплатные билеты можно получить в кассе театра.