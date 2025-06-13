Взрывы в Тегеране и Натанзе: Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Израиль в ночь на пятницу нанес удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, сообщили израильские официальные лица.
Предположительно, в результате израильских ударов были убиты начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и высокопоставленные ядерщики, сказал журналистам источник в израильских структурах безопасности, пожелавший остаться анонимным.
Государственное телевидение Ирана сообщило, что среди убитых - командир революционной гвардии Ирана Хосейн Салами и бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси, а также ядерный ученый Мохаммад Мехди Техранчи.
По данным телевидения, в столице Ирана Тегеране были слышны взрывы и возник пожар в штаб-квартире революционной гвардии Ирана.
Телевидение также сообщало о взрывах в Натанзе в 225 километрах к югу от Тегерана. Там находится ядерный объект с центрифугами по обогащению урана.
Должностное лицо израильской армии заявило, что удары направлены "против ядерной программы Ирана и других военных целей", передает вещательная корпорация BBC, не называя имени должностного лица. Должностное лицо указало, что было нанесено несколько десятков ударов по различным регионам страны.
Удары направлены против ракет дальнего радиуса действия и целей, связанных с ядерной программой, добавило должностное лицо.
Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал заявление, в котором говорится, что Израиль начал "целенаправленную военную операцию по предотвращению угрозы Ирана выживанию Израиля".
"Эта операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется", - отметил Нетаньяху.
"В последние месяцы Иран предпринял шаги, которых он никогда прежде не предпринимал, чтобы использовать обогащенный уран в качестве оружия. Если Иран не будет остановлен, он сможет в очень сжатые сроки изготовить ядерное оружие. Это может произойти в течение года. Это может произойти в течение нескольких месяцев, менее чем за год", - говорится в заявлении израильского премьера.
"Это явная и существующая угроза выживанию Израиля", - подчеркнул Нетаньяху.
В заявлении министра обороны Израиля Израиля Каца удары назвали превентивными, а также предупредили, что после ударов Израиля по Ирану ожидаются удары по Израилю, в которых будут использоваться ракеты и дроны, в связи с чем по всему Израилю объявляется чрезвычайное положение.
Израиль, Иран и соседний с ним Ирак закрыли свои воздушные пространства для авиасообщения.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не причастны к ударам Израиля по Ирану и предупредил Иран не выступать против интересов или персонала США.
Президент США Дональд Трамп созвал в пятницу заседание Совета национальной безопасности.
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