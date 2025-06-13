Взрывы в Тегеране и Натанзе: Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал заявление, в котором говорится, что Израиль начал "целенаправленную военную операцию по предотвращению угрозы Ирана выживанию Израиля".

"Эта операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется", - отметил Нетаньяху.

"В последние месяцы Иран предпринял шаги, которых он никогда прежде не предпринимал, чтобы использовать обогащенный уран в качестве оружия. Если Иран не будет остановлен, он сможет в очень сжатые сроки изготовить ядерное оружие. Это может произойти в течение года. Это может произойти в течение нескольких месяцев, менее чем за год", - говорится в заявлении израильского премьера.

"Это явная и существующая угроза выживанию Израиля", - подчеркнул Нетаньяху.

В заявлении министра обороны Израиля Израиля Каца удары назвали превентивными, а также предупредили, что после ударов Израиля по Ирану ожидаются удары по Израилю, в которых будут использоваться ракеты и дроны, в связи с чем по всему Израилю объявляется чрезвычайное положение.

Израиль, Иран и соседний с ним Ирак закрыли свои воздушные пространства для авиасообщения.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не причастны к ударам Израиля по Ирану и предупредил Иран не выступать против интересов или персонала США.

Президент США Дональд Трамп созвал в пятницу заседание Совета национальной безопасности.