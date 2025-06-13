Если бы избиратель любой партии мог поставить минусы кандидатам от других партий, наверное, для нас открылась бы весьма захватывающая картина. Пока это невозможно - остается посмотреть, кого из политиков чаще всего вычеркивали сторонники их же партий. Рассмотрим партии, избранные в Рижскую думу, начнем с получивших самые высокие проценты и спустимся вниз.

Итак - "Латвия на первом месте" (LPV). На пике среди наименее популярных членов партии с 1913 "минусами" находится молодой многообещающий политик Сергей Долгополов, родившийся вскоре после начала Второй мировой войны. В 1967 году Сергей вступил в Коммунистическую партию Советского Союза, а позже был руководителем сектора государственных и неправительственных организаций Центрального комитета Компартии Латвии.

Несмотря на почти две тысячи вычеркиваний, Долгополов все же избран в Рижскую думу, так как получил и достаточно "плюсов". Что своеобразно - все шесть самых "вычеркнутых" кандидатов от LPV в думу попали. У других партий такая тенденция наблюдается реже.