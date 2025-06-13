Вскоре после завершения муниципальных выборов Айнар Шлесерс уже поспешил всем заявить, что он - любимый политик рижан. Потому что получил 28 531 закрашенный кружок "за". Тут надо сразу сказать: нет, это не так. На самом деле отец Ричарда Шлесерса является любимым политиком жителей Риги в СВОЕЙ партии. Ведь наша избирательная система не предусматривает возможность, проголосовав за свою любимую политическую силу, поставить минус представителю какой-то другой партии.
Если бы избиратель любой партии мог поставить минусы кандидатам от других партий, наверное, для нас открылась бы весьма захватывающая картина. Пока это невозможно - остается посмотреть, кого из политиков чаще всего вычеркивали сторонники их же партий. Рассмотрим партии, избранные в Рижскую думу, начнем с получивших самые высокие проценты и спустимся вниз.
Итак - "Латвия на первом месте" (LPV). На пике среди наименее популярных членов партии с 1913 "минусами" находится молодой многообещающий политик Сергей Долгополов, родившийся вскоре после начала Второй мировой войны. В 1967 году Сергей вступил в Коммунистическую партию Советского Союза, а позже был руководителем сектора государственных и неправительственных организаций Центрального комитета Компартии Латвии.
Несмотря на почти две тысячи вычеркиваний, Долгополов все же избран в Рижскую думу, так как получил и достаточно "плюсов". Что своеобразно - все шесть самых "вычеркнутых" кандидатов от LPV в думу попали. У других партий такая тенденция наблюдается реже.