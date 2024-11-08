Одесса и ее пригороды в течение ночи подверглись интенсивным атакам российских беспилотников. Один человек погиб, девять ранены, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Фото ⟩ Одессу ночью атаковали российские беспилотники: есть жертвы
В результате нападения были серьезно повреждены одна из старейших школ Одессы, несколько частных домов и два газопровода.
"Российские террористы совершили массированную атаку с беспилотника на Одесскую область. Повреждена гражданская инфраструктура, есть жертвы", - написал Кипер в Telegram.
Два газопровода были повреждены обломками беспилотника и загорелись. В нескольких зданиях выбиты окна.
Галерея: Последствия атаки российских беспилотников в Одессе
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