Фото Одессу ночью атаковали российские беспилотники: есть жертвы

В результате нападения были серьезно повреждены одна из старейших школ Одессы, несколько частных домов и два газопровода.

"Российские террористы совершили массированную атаку с беспилотника на Одесскую область. Повреждена гражданская инфраструктура, есть жертвы", - написал Кипер в Telegram.

Два газопровода были повреждены обломками беспилотника и загорелись. В нескольких зданиях выбиты окна.

Галерея: Последствия атаки российских беспилотников в Одессе

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!