Ночные обстрелы Украины: пострадали Харьков и Одесса, есть жертвы

Власти Украины заявили, что в Одессе дроны попали в жилой дом, а в Харькове после удара управляемой авиабомбой была повреждена оживленная трасса.

"Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают силы противовоздушной обороны", - написал глава Одесской администрации Олег Кипер.

В Одессе были повреждены многоэтажные жилые здания, дома в частном секторе, а также сгорели 10 частных автомобилей.

В результате обстрела Одессы, погибла местная жительница, а еще 13 человек получили ранения, в их числе два мальчика четырех и 16 лет.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что РФ сбросила управляемую бомбу "одну из самых загруженных городских трасс", в результате чего "было повреждено дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения".

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