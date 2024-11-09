«Определенным лицам» удалось несанкционированно получить определенные данные из Единой муниципальной информационной системы в период с 29 октября по 2 ноября 2024 года.
Нелегально получены отдельные данные из Единой муниципальной информационной системы
Как сообщил агентству LETA Эджус Жейрис, директор компании разработчика программного обеспечения ZZ dats, этим лицам удалось получить доступ к поисковому индексу, на котором дублировалась небольшая часть данных Единой муниципальной информационной системы.
Этот инцидент напрямую затронул 42 муниципалитета Латвии, за исключением Риги.
Анализ, проведенный специалистами по безопасности, показал, что "отдельные лица" имели доступ к данным о работниках некоторых муниципальных образований (имя, фамилия, структурное подразделение, должность, адрес электронной почты, номер телефона), данным физических лиц жителей местного самоуправления (имя, фамилия, персональный код, задекларированный адрес), а также описания файлов (метаданные) отдельных муниципалитетов.
После обнаружения проблемы 2 ноября были предприняты необходимые действия по настройке безопасности системы и мерам по предотвращению дальнейшего несанкционированного доступа. Работа по анализу произошедшего еще продолжается.
"Важно подчеркнуть, что файлы документов, хранящиеся в системе, не пострадали в результате инцидента. Никакие данные в системе не были исправлены, удалены или целостность данных не была нарушена во время инцидента, что означает, что муниципалитеты могут спокойно продолжать использовать свои существующие системы, обеспечивая тем самым предоставление услуг жителям", - говорится в заявлении компании.
"Это серьезный инцидент, и мы относимся к нему с большей ответственностью, мы сотрудничаем с ведущим латвийским учреждением по предотвращению киберинцидентов Cert.lv. Инцидент не имел прямых последствий для жители муниципалитетов, так как нет данных, содержащих, например, пароли, банковскую информацию и т. д.", - добавил Жейрис.
По информации firmas.lv, в прошлом году ZZ Dats работала с оборотом 15,209 млн евро, что на 10,2% больше, чем в 2022 году, а прибыль предприятия выросла на 36,5% и составила 2,465 млн евро.
Компания ZZ Dats зарегистрирована в 1995 году, уставный капитал компании составляет 40 000 евро. Предприятием владеют Марис Зиемас (52,5%) и Инга Зиемас (47,5%).
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