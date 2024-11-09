Нелегально получены отдельные данные из Единой муниципальной информационной системы

Как сообщил агентству LETA Эджус Жейрис, директор компании разработчика программного обеспечения ZZ dats, этим лицам удалось получить доступ к поисковому индексу, на котором дублировалась небольшая часть данных Единой муниципальной информационной системы.

Этот инцидент напрямую затронул 42 муниципалитета Латвии, за исключением Риги.

Анализ, проведенный специалистами по безопасности, показал, что "отдельные лица" имели доступ к данным о работниках некоторых муниципальных образований (имя, фамилия, структурное подразделение, должность, адрес электронной почты, номер телефона), данным физических лиц жителей местного самоуправления (имя, фамилия, персональный код, задекларированный адрес), а также описания файлов (метаданные) отдельных муниципалитетов.

​После обнаружения проблемы 2 ноября были предприняты необходимые действия по настройке безопасности системы и мерам по предотвращению дальнейшего несанкционированного доступа. Работа по анализу произошедшего еще продолжается.