Угрожал убить женщину. В Валмиерском крае задержан агрессивный мужчина

В минувшую субботу, 9 ноября, в 17:20 в волости Коню Валмиерского края произошел инцидент, в ходе которого мужчина 1997 года рождения угрожал убийством, держа в руках предмет, похожий на огнестрельное оружие, который он направил в сторону женщины.

Государственная полиция незамедлительно отреагировала на вызов и при сотрудничестве должностных лиц батальона спецзадач задержала мужчину на месте происшествия.

По словам Васкане, изначальная информация была получена от самого мужчины, который сообщил, что ему нанесены телесные повреждения. Однако вскоре после этого полиция получила повторный вызов от женщины, которая сообщила, что ей угрожают предметом, похожим на оружие. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого был найден похожий на огнестрельное оружие предмет, который не был зарегистрирован согласно установленному законом порядку. Назначена экспертиза, чтобы установить происхождение данного предмета и его законность.

Мужчина в момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения - в его выдохе было констатировано 1,7 промилле. Полиция выясняет мотивы произошедшего.

В связи с угрозой совершить убийство и нанести тяжелые телесные повреждения, а также в связи с хранением огнестрельного оружия или его запчастей без соответствующего разрешения начаты уголовные процессы.

За такие нарушения мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Полиция продолжает досудебное расследование.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!