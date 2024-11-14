Видео В результате ДТП в Гробине пострадали двое полицейских, служебная машина тоже

В среду, 13 ноября, в 16:50 в Гробиньской волости Южнокурземского края женщина на автомобиле Ford двигалась по улице Лиела в направлении от улицы Рожу в сторону Лиепайского шоссе.

Как пояснила Страутниеце, выезжая на перекресток, женщина не не позаботилась о безопасности движения, не выполнила требования дорожного знака "Уступи дорогу", в результате чего столкнулась со служебным автомобилем Госполиции Škoda.

В результате ДТП физически пострадали двое сотрудников полиции, находившихся в автомобиле Škoda, кроме того, повреждения получили и оба вовлеченных в ДТП транспортных средства.

Госполиция в связи с произошедшим начала административный процесс.

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