В Гробиньской волости в результате столкновения двух автомобилей пострадали двое полицейских, повреждения получил и служебный автомобиль, сообщила агентству LETA старший специалист отдела по общественным отношениям Госполиции Рута Страутниеце.
Видео ⟩ В результате ДТП в Гробине пострадали двое полицейских, служебная машина тоже
🇱🇻 Grobiņas apkārtnē uz Liepājas šosejas notika Valsts policijas un vieglās automašīnas avārija.#A9 #Grobiņa #Latvija pic.twitter.com/V85QyLHw8H— BreakingLV (@breakinglv) November 13, 2024
В среду, 13 ноября, в 16:50 в Гробиньской волости Южнокурземского края женщина на автомобиле Ford двигалась по улице Лиела в направлении от улицы Рожу в сторону Лиепайского шоссе.
Как пояснила Страутниеце, выезжая на перекресток, женщина не не позаботилась о безопасности движения, не выполнила требования дорожного знака "Уступи дорогу", в результате чего столкнулась со служебным автомобилем Госполиции Škoda.
В результате ДТП физически пострадали двое сотрудников полиции, находившихся в автомобиле Škoda, кроме того, повреждения получили и оба вовлеченных в ДТП транспортных средства.
Госполиция в связи с произошедшим начала административный процесс.
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